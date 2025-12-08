En vivo Radio La Red
Policiales
Córdoba
Tragedia

Misterio: una mamá hizo una inquietante denuncia y la Policía descubrió algo tenebroso en la casa

La mujer alertó a las autoridades por una situación que la preocupaba y, tras ingresar al domicilio, los investigadores se encontraron con un escenario completamente inesperado.

Hallan el cuerpo de una joven bajo su cama y su mamá convivió días con la escena sin advertirlo

Hallan el cuerpo de una joven bajo su cama y su mamá convivió días con la escena sin advertirlo

Una joven de 22 años fue encontrada muerta en su vivienda de Villa Rumipal, en el Valle de Calamuchita, Córdoba, luego de que los vecinos denunciaran que hacía varios días no tenían noticias de ella. Su madre, de 64 años, quedó detenida de forma preventiva y es considerada la principal sospechosa.

El hallazgo ocurrió en la noche del domingo, cerca de las 21, cuando personal de la Policía Departamental Calamuchita y Bomberos Voluntarios ingresaron al domicilio del barrio El Torreón tras el aviso de los vecinos. Dentro de la vivienda descubrieron el cuerpo de la joven oculto debajo de una cama, en avanzado estado de descomposición.

cordoba

Fuentes del caso señalaron que, por las condiciones del cadáver, la muerte se habría producido entre cinco y seis días antes. La madre de la víctima no estaba en la casa al momento del operativo, pero horas después fue ubicada y quedó bajo detención por orden de la fiscal Paula Bruera, a cargo de la Fiscalía de Río Tercero.

Según informó ElDoce.tv, los resultados preliminares de la autopsia indican que la posible causa de muerte sería un paro cardiorrespiratorio. También se investiga si la joven presentaba alguna discapacidad, aunque ese dato deberá ser confirmado por nuevas pericias.

La Fiscalía dispuso que la madre sea sometida a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para determinar si atraviesa algún trastorno que pueda estar vinculado a los hechos. La causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa”, lo que deja abiertas múltiples líneas de investigación.

En los próximos días, los investigadores tomarán declaración a familiares y allegados con el objetivo de reconstruir las últimas horas de la joven y establecer en qué circunstancias murió y por qué el cuerpo fue ocultado.

Un antecedente reciente: dos mujeres halladas muertas en Villa Luro

El caso generó impacto por su similitud con otro episodio ocurrido semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires, donde dos mujeres , Estela, de 74 años, y su hija Soledad, de 40, fueron encontradas sin vida en su casa de Villa Luro después de que una vecina alertara por su falta de actividad.

Los cuerpos fueron hallados sobre el piso de una habitación y la causa quedó caratulada como averiguación de doble homicidio. La Policía investiga filmaciones de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y pericias criminalísticas para esclarecer lo ocurrido.

