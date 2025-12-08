Misterio: una mamá hizo una inquietante denuncia y la Policía descubrió algo tenebroso en la casa

La Fiscalía dispuso que la madre sea sometida a evaluaciones psicológicas y psiquiátricas para determinar si atraviesa algún trastorno que pueda estar vinculado a los hechos. La causa fue caratulada como “muerte de etiología dudosa”, lo que deja abiertas múltiples líneas de investigación.

En los próximos días, los investigadores tomarán declaración a familiares y allegados con el objetivo de reconstruir las últimas horas de la joven y establecer en qué circunstancias murió y por qué el cuerpo fue ocultado.

Un antecedente reciente: dos mujeres halladas muertas en Villa Luro

El caso generó impacto por su similitud con otro episodio ocurrido semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires, donde dos mujeres , Estela, de 74 años, y su hija Soledad, de 40, fueron encontradas sin vida en su casa de Villa Luro después de que una vecina alertara por su falta de actividad.

Los cuerpos fueron hallados sobre el piso de una habitación y la causa quedó caratulada como averiguación de doble homicidio. La Policía investiga filmaciones de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos y pericias criminalísticas para esclarecer lo ocurrido.