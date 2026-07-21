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La dura carta del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de la muerte de la conductora: "No caigo en que..."

A casi un mes de la trágica muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot compartió una emotiva carta en redes sociales en la que expresó el profundo dolor que atraviesa y recordó a la conductora con tiernas fotos de su infancia.

21 jul 2026, 10:00
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La dura carta del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de la muerte de la conductora

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La dura carta del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de la muerte de la conductora

A casi un mes de la trágica muerte de Ernestina Pais, su hijo Benicio Guyot compartió una emotiva carta en sus redes sociales que conmovió a sus seguidores. A través de varias historias de Instagram, el joven abrió su corazón para expresar el profundo dolor que atraviesa desde la pérdida de la conductora y la recordó con tiernas fotos de su infancia.

Ernestina falleció el 26 de junio, a los 54 años, luego de ser embestida por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro, una noticia que generó un fuerte impacto en el mundo del espectáculo.

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En su mensaje, Benicio repasó los difíciles días que vive desde entonces y reveló cuánto extraña a su madre. “Te pienso y te abrazo mientras me rompo en mil pedazos. Leo nuestros últimos mensajes. Estábamos tan bien. Todo iba tan bien. Manchados para siempre los viernes en mi vida, llenos de dolor y desesperación”, escribió.

Luego confesó que quedaron muchas cosas por decir entre ambos. “Contemplo todo lo que no te dije, todo lo que no me animé a admitir que sentía. Que te amaba, tanto y tanto. Que no, no me das vergüenza, y que sí, que sí me enorgullecés. Pero sé que ya es tarde”, expresó con dolor.

En otro tramo de la carta, contó que todavía siente la necesidad de comunicarse con ella. “Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”, escribió.

Más adelante, Benicio reflexionó sobre el vínculo que los unía y admitió que aún no logra asimilar la ausencia de la conductora.

“Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte”, señaló.

Y cerró con las palabras más conmovedoras del homenaje: “Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás, y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto”.

Como broche del sentido homenaje, Benicio compartió varias imágenes de cuando era chico junto a Ernestina Pais, retratando la complicidad y el inmenso cariño que marcó su relación madre e hijo.

     

 

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