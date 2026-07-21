La dura carta del hijo de Ernestina Pais a casi un mes de la muerte de la conductora: "No caigo en que..."

En otro tramo de la carta, contó que todavía siente la necesidad de comunicarse con ella. “Te cuido aunque ya no estés. Porque siento que sí. Siento que si levanto el teléfono y te quiero llamar, me vas a contestar, pero sé que no, que no va a suceder”, escribió.

Más adelante, Benicio reflexionó sobre el vínculo que los unía y admitió que aún no logra asimilar la ausencia de la conductora.

“Porque el amor que yo recibía de tu parte, con todos los defectos que puede tener cualquier relación, lo tengo impregnado en cada parte de mi ser. Porque lo siento, lo siento tan fuerte”, señaló.

Y cerró con las palabras más conmovedoras del homenaje: “Porque no caigo. No caigo en que ya no estás, en que ya no me vas a llenar de besos el cachete mientras me repetís que me amás, y yo, tan iluso, de creer que eso duraría para siempre. Porque nada lo es. Y cómo cuesta darse cuenta, lo suficientemente tarde, de todo lo que uno podría haber hecho distinto”.

Como broche del sentido homenaje, Benicio compartió varias imágenes de cuando era chico junto a Ernestina Pais, retratando la complicidad y el inmenso cariño que marcó su relación madre e hijo.