“Sedientos, hambrientos y exhaustos en su fuga se habían aproximado a un puesto distante a unos 35 kilómetros de Añelo, al sur de la Ruta 51 y en la zona de Los Barreales, en pleno campo”, detalló Vinet en declaraciones a la radio local LU5.

De acuerdo a sus dichos, habiéndose visto cercado por el operativo desplegado en la zona, se Zaitsev y su hijo se aproximaron al puesto donde le dieron agua y comida. Pero 10 minutos antes de arribar la comisión policial, lograron fugarse otra vez, según consignó el diario La Mañana de Neuquén.

busqueda ruso neuquén.jpg Operativo por tierra y agua. Fuente: La Mañana de Neuquén.

“Ya tenemos un área circunscripta donde realizar la búsqueda. Estuvimos hasta las 2 de esta madrugada, hora en que se suspendió por la nocturnidad y las condiciones del terreno”, agregó el comisario. “Esta gente se ha visto cercada. Le pedimos, si nos escucha, que ponga fin a su huida, que se ponga a disposición de la Policía”, concluyó.

Esta mañana, encontraron, además, el caballo en el que se trasladaban y creen que la captura del hombre será inminente, detallaron medios locales.

¿Quién es Adrián Zaitsev, el ciudadano ruso que secuestró a su hijo en Neuquén?

Se trata del pequeño Eric Rusakov y de su padre, Adrián Zaitsev, un ciudadano ruso con antecedentes de violencia de género y problemas psiquiátricos. En rigor, el hombre fue arrestado durante 2020 en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra por violencia intrafamiliar.

El 19 de febrero del 2020, Zaitsev fue arrestado en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra por violencia intrafamiliar. "Cuando le preguntaron si había pegado a su mujer, respondió que sí, que lo había hecho a propósito porque era a la cárcel de Palmasola donde debía ir”, describió por esos días el portal boliviano EJU TV.

"Detrás de las rejas, se veía sus manos y pies perforados y levantó su túnica para mostrar una herida en el costado. Dijo que unos rusos vinieron y lo crucificaron, pero que sobrevivió", agregó entonces el medio. "Se cree un enviado de Dios. Estamos haciendo gestiones para que sea trasladado a un psiquiátrico”, expresó también Luis Fernando Céspedes, gobernador de Palmasola.

caballo ruso neuquén.jpg El caballo del ciudadano ruso. Fuente: Oro en Noticias.

El hombre logró escapar varias veces de la cárcel. Años atrás, en 2016, los medios de Neuquén relataron en diferentes notas que el hombre vivía junto a otras familias rusas en una colonia a orillas del río Neuquén, en la Isla de la Vanguardia. Allí, se dedicaba al cultivo de verduras orgánicas y a la realización de prácticas de kinesiología.

"Él no está bien de la cabeza, hay días que sí está bien y otros que no", contó su hermana esta semana en declaraciones al medio Oro en Noticias. En este sentido, indicó que no cree que vaya a hacerle daño al niño, a quien se llevó de la casa en Añelo donde vivía con unos tíos.