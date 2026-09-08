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La oposición busca avanzar en Diputados con los proyectos de morosidad y discapacidad

La oposición buscará reunir este miércoles el quorum en Diputados para avanzar con el tratamiento de los proyectos sobre morosidad familiar y discapacidad, mientras el Senado pondrá en marcha la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

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photoLa oposición buscará reunir este miércoles el quorum en Diputados para avanzar con el tratamiento de los proyectos sobre morosidad familiar y discapacidad. (Foto: archivo)

photoLa oposición buscará reunir este miércoles el quorum en Diputados para avanzar con el tratamiento de los proyectos sobre morosidad familiar y discapacidad. (Foto: archivo)

La oposición buscará reunir mañana el quorum en la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y la morosidad, en una jornada que será seguida de cerca por el Gobierno. En paralelo, el Senado pondrá en marcha el análisis de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II, dos iniciativas que ya fueron aprobadas por la Cámara baja.

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La sesión representará para los bloques opositores una de las primeras oportunidades del año para medir su capacidad de reunir una mayoría contra el oficialismo. El objetivo es conseguir que el recinto funcione y avanzar hacia fechas concretas para el tratamiento de una ley destinada a atender la situación de los deudores.

La actividad parlamentaria no estará concentrada en votaciones definitivas. El principal escenario de tensión estará en Diputados, donde la oposición buscará reunir los 129 legisladores necesarios para abrir la sesión especial convocada para este miércoles a las 12.

La oposición buscará reunir mañana el quórum en la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y la morosidad. (Foto: archivo)

La oposición buscará reunir mañana el quórum en la Cámara de Diputados para avanzar con los proyectos vinculados con la emergencia en discapacidad y la morosidad. (Foto: archivo)

La oposición quiere poner fecha al debate

Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda ratificaron el pedido de sesión y confían en alcanzar el número necesario. El antecedente que sostiene esa expectativa es la última votación en la que se aprobaron los proyectos de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, cuando una moción para apartarse del reglamento y avanzar con iniciativas que todavía no tenían dictamen obtuvo 133 votos afirmativos.

Sin embargo, el objetivo de la oposición para mañana no será convertir en ley los proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. La estrategia apunta a utilizar la sesión especial para impulsar el emplazamiento de las comisiones que deben analizar esas iniciativas.

El planteo busca que las comisiones establezcan un cronograma concreto y aceleren la elaboración de los dictámenes. De esa manera, los bloques opositores pretenden evitar que los proyectos continúen demorados.

Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda ratificaron el pedido de sesión y confían en alcanzar el número necesario. (Foto: archivo)

Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda ratificaron el pedido de sesión y confían en alcanzar el número necesario. (Foto: archivo)

La morosidad quedó en el centro de la disputa

La discusión por el endeudamiento tuvo un capítulo previo a la sesión con la participación de representantes de entidades financieras y empresas vinculadas al otorgamiento de créditos. Invitados por La Libertad Avanza (LLA), rechazaron una regulación sistémica y cuestionaron especialmente la posibilidad de establecer límites sobre las tasas y modificar contratos ya vigentes.

Francisco Gismondi, gerente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), planteó sus reparos sobre una eventual intervención legislativa: “Nos da un poco de temor una ley que intervenga en los contratos de privado porque posiblemente eso tenga una consecuencia en el crédito a futuro”, sostuvo.

Mientras la oposición busca avanzar con sus iniciativas, el bloque de LLA reactivó la Comisión de Finanzas y estableció fechas para realizar reuniones informativas destinadas a discutir una eventual ley sobre la morosidad. Hasta el momento, el oficialismo no presentó una propuesta propia.

La oposición participó de esas reuniones, aunque su estrategia está concentrada en la sesión de mañana y en conseguir posteriormente un dictamen el 23 de septiembre para intentar llevar un proyecto unificado al recinto en octubre.

El Senado empieza a discutir dos proyectos del Gobierno

La actividad de mañana también tendrá un capítulo importante en la Cámara alta, aunque allí no está prevista una sesión para votar en el recinto.

El plenario de las comisiones de Economía y Presupuesto se reunirá durante la mañana para comenzar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II. Los dos proyectos ya cuentan con la aprobación de Diputados y ahora deberán atravesar la discusión en el Senado antes de llegar eventualmente al recinto.

El oficialismo pretende que ambas iniciativas puedan ser tratadas en la Cámara alta hacia fines de septiembre. Para alcanzar ese objetivo deberá avanzar primero en el debate de las comisiones y en las negociaciones con los distintos bloques.

Así, la jornada de mañana tendrá dos movimientos parlamentarios diferentes. En Diputados, la oposición intentará conseguir el quorum para forzar definiciones sobre los proyectos de morosidad familiar y discapacidad. En el Senado, el oficialismo dará el primer paso para avanzar con dos iniciativas propias que ya superaron la Cámara baja.

En pocas palabras

  • Oposición en Diputados: Buscará reunir el quorum para tratar proyectos sobre morosidad familiar y discapacidad.
  • Senado: Iniciará el análisis de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.
  • Estrategia opositora: Impulsar emplazamientos de comisiones para acelerar el tratamiento de iniciativas.
Resumen generado por Thinkindot AI
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