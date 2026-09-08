La oposición busca avanzar en Diputados con los proyectos de morosidad y discapacidad

Sin embargo, el objetivo de la oposición para mañana no será convertir en ley los proyectos sobre endeudamiento familiar y discapacidad. La estrategia apunta a utilizar la sesión especial para impulsar el emplazamiento de las comisiones que deben analizar esas iniciativas.

El planteo busca que las comisiones establezcan un cronograma concreto y aceleren la elaboración de los dictámenes. De esa manera, los bloques opositores pretenden evitar que los proyectos continúen demorados.

Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda ratificaron el pedido de sesión y confían en alcanzar el número necesario. (Foto: archivo)

La morosidad quedó en el centro de la disputa

La discusión por el endeudamiento tuvo un capítulo previo a la sesión con la participación de representantes de entidades financieras y empresas vinculadas al otorgamiento de créditos. Invitados por La Libertad Avanza (LLA), rechazaron una regulación sistémica y cuestionaron especialmente la posibilidad de establecer límites sobre las tasas y modificar contratos ya vigentes.

Francisco Gismondi, gerente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), planteó sus reparos sobre una eventual intervención legislativa: “Nos da un poco de temor una ley que intervenga en los contratos de privado porque posiblemente eso tenga una consecuencia en el crédito a futuro”, sostuvo.

Mientras la oposición busca avanzar con sus iniciativas, el bloque de LLA reactivó la Comisión de Finanzas y estableció fechas para realizar reuniones informativas destinadas a discutir una eventual ley sobre la morosidad. Hasta el momento, el oficialismo no presentó una propuesta propia.

La oposición participó de esas reuniones, aunque su estrategia está concentrada en la sesión de mañana y en conseguir posteriormente un dictamen el 23 de septiembre para intentar llevar un proyecto unificado al recinto en octubre.

El Senado empieza a discutir dos proyectos del Gobierno

La actividad de mañana también tendrá un capítulo importante en la Cámara alta, aunque allí no está prevista una sesión para votar en el recinto.

El plenario de las comisiones de Economía y Presupuesto se reunirá durante la mañana para comenzar el tratamiento de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II. Los dos proyectos ya cuentan con la aprobación de Diputados y ahora deberán atravesar la discusión en el Senado antes de llegar eventualmente al recinto.

El oficialismo pretende que ambas iniciativas puedan ser tratadas en la Cámara alta hacia fines de septiembre. Para alcanzar ese objetivo deberá avanzar primero en el debate de las comisiones y en las negociaciones con los distintos bloques.

Así, la jornada de mañana tendrá dos movimientos parlamentarios diferentes. En Diputados, la oposición intentará conseguir el quorum para forzar definiciones sobre los proyectos de morosidad familiar y discapacidad. En el Senado, el oficialismo dará el primer paso para avanzar con dos iniciativas propias que ya superaron la Cámara baja.