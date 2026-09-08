Yipio le hizo un duro reclamo a Santiago del Moro en vivo y sorprendió su respuesta: "¿Qué...?"

"Se está quejando Yipio no Titi", acotó Tomy antes de salir un poco disconforme por la decisión. La ganadora del viaje replicó: "Yo también me estoy quejando".

Cómo fue la definición del desafío de Gran Hermano

El desafío por un viaje a Bariloche llegó a su instancia final en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde Cola y Titi tuvieron que enfrentarse a una última prueba para definir quién se quedaba con el premio.

De a una, ambas fueron tomando distintas llaves con la misión de encontrar la indicada para abrir una puerta que simulaba ser la entrada del hotel. La tensión se mantuvo hasta el último intento, cuando Titi eligió la llave número 67 y logró quedarse con el viaje.

La victoria desató el festejo de la exparticipante, que saltó de alegría junto a Yipio y recibió las felicitaciones del resto de los presentes. De esta manera, además de imponerse en el desafío, consiguió asegurarse unos días de descanso en la nieve.

Tras ganar, la influencer contó que no realizará el viaje sola. Según explicó, disfrutará de la experiencia junto a su amigo Thomas, quien estuvo a cargo de administrar sus redes sociales durante todo el tiempo que permaneció dentro de la casa.