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Yipio le hizo un duro reclamo a Santiago del Moro en vivo y sorprendió su respuesta: "¿Qué...?"

Durante el desafío por un viaje a Bariloche, Yipio reclamó en vivo por la dinámica del juego y le planteó la situación a Santiago del Moro, quien terminó respondiendo al pedido. Mira el momento.

8 sept 2026, 23:45
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Yipio le hizo un duro reclamo a Santiago del Moro en vivo y sorprendió su respuesta: ¿Qué pasa?

Yipio le hizo un duro reclamo a Santiago del Moro en vivo y sorprendió su respuesta: "¿Qué pasa?"

Yipio le hizo un duro reclamo a Santiago del Moro en vivo y sorprendió su respuesta: ¿Qué pasa?

Yipio le hizo un duro reclamo a Santiago del Moro en vivo y sorprendió su respuesta: "¿Qué pasa?"

Este 8 de septiembre, Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) propuso una nueva competencia entre las visitas que ingresaron a la casa. Los participantes tuvieron que enfrentarse en un desafío de trivias para poner a prueba sus conocimientos y quedarse con un premio especial.

La dinámica tenía una particularidad: quien perdiera debía abandonar la casa, mientras que el ganador tendría la posibilidad de llevarse un viaje a Bariloche. Finalmente, Titi, quien acompañaba a Yipio, fue quien se impuso y ganó el premio, por lo que podrá disfrutar de unos días en la nieve. Por otro lado, Tomy no logró superar las preguntas y se despidió del reality en primer lugar. Finalmente, Cola pasó a la final y fueron eligiendo llaves hasta que la puerta se abriera.

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Pero la perlita de la competencia ocurrió cuando la uruguaya le hizo un reclamo al conductor. Yipio consideró que su amiga debía contar con una ventaja por haber respondido correctamente más preguntas que sus contrincantes y decidió planteárselo en vivo a Santiago del Moro, quien respondió sin dudar: "¿Qué pasa Yipio?"

" Titi se merece dos llaves por ganar y que no haya ninguna", dijo Yipio. Luego de chequearlo, Santiago coincidió: " Tiene razón, voy a hacer una pregunta para desempatar. Si se queja, es lo más justo. ¿O no, Big?".

"Se está quejando Yipio no Titi", acotó Tomy antes de salir un poco disconforme por la decisión. La ganadora del viaje replicó: "Yo también me estoy quejando".

Cómo fue la definición del desafío de Gran Hermano

El desafío por un viaje a Bariloche llegó a su instancia final en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), donde Cola y Titi tuvieron que enfrentarse a una última prueba para definir quién se quedaba con el premio.

De a una, ambas fueron tomando distintas llaves con la misión de encontrar la indicada para abrir una puerta que simulaba ser la entrada del hotel. La tensión se mantuvo hasta el último intento, cuando Titi eligió la llave número 67 y logró quedarse con el viaje.

La victoria desató el festejo de la exparticipante, que saltó de alegría junto a Yipio y recibió las felicitaciones del resto de los presentes. De esta manera, además de imponerse en el desafío, consiguió asegurarse unos días de descanso en la nieve.

Tras ganar, la influencer contó que no realizará el viaje sola. Según explicó, disfrutará de la experiencia junto a su amigo Thomas, quien estuvo a cargo de administrar sus redes sociales durante todo el tiempo que permaneció dentro de la casa.

     

 

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