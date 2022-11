Noah sigue sin aparecer: la violenta sospecha que salió a la luz y el mensaje incógnito del padre

"Ahora, aparecen mensajes de otros actores diciendo que ellos entienden que había un contexto de violencia de género, pero son audios que van llegando de vecinos o de una escuela. Habrá que determinar su veracidad. Por ahora, ella dice que no identificaba una situación conflictiva con su pareja", señaló en declaraciones al medio AIRE.

Con respecto a la madre y al día en que el hombre se ausentó con el menor, Chialvo detalló: "Ella pensó que había sido un accidente porque no identificaba que hubiera alguna cuestión conflictiva, lo primero que pensó es en que había habido un accidente".

En este sentido, afirmó: "Lo primero que tenemos que hacer es encontrar al nene, al papá y aclarar la situación. Después se definirá si hubo algún tipo de delito o no. En principio, al ser el papá, es búsqueda de paradero", dijo. Y agregó: "No es el papá biológico. Al casarse, reconoció al niño como propio".

Noah desapareció cuando fue a hacer mandados con su papá: qué se sabe hasta ahora

Las autoridades de la ciudad de Santa Fe intentan dar desde hace días con el paradero de Noah Santiago Beltrán Sesma, un nene de 2 años que desapareció el sábado 29 de octubre cuando fue a hacer unos mandados con su padre en el barrio San Lorenzo.

El pequeño es de tez blanca, ojos marrones, cabellos castaño claro largo hasta los hombros. La última vez que se lo vio vestía remera verde, short azul y portaba un arito en la oreja izquierda.

Se cree que el padre se lo llevó con toda su documentación. En rigor, las últimas imágenes registradas de ambos son de la zona de la terminal de ómnibus local y se analiza su habrían viajado a Buenos Aires.

“El sábado a la noche estaba con mi marido y me dijo que tenía que llevar a su madre a hacer un mandado y que se iba con el nene. Ella está en silla de ruedas. Me dijo que volvían enseguida y me saludó con un beso”, detalló Cielo, la madre del nene, en diálogo con el móvil de AIRE.

Como no llegaron para las 23.30, la mujer contó que se empezó a preocupar y los llamó por teléfono, tanto a su marido como a su suegra, sin resultados. Tras intentar comunicarse por horas, decidió hacer la denuncia a la comisaría.

busqueda nene 2 años santa fe noah.jpg

"El papá lo quitó de la custodia de su mamá, es un nene que todavía estaba siendo amamantado. La mamá está desesperada y, seguramente, el niño esperando", sostuvo también este miércoles la secretaria de Derechos Humanos, Lucila Puyol, en declaraciones a la prensa local.

"Hay una situación de riesgo", afirmó, y agregó: "La mamá ya había manifestado que no encontraba el documento del niño, por lo tanto, a lo mejor, no es algo de un momento para otro y es algo pensado. Hay mucha preocupación".

En la búsqueda intervienen la sub-comisaría 10º de la Unidad Regional I de la Policía de la Provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) Fiscalía Regional I a cargo de Marcelo Fontana.

Ante cualquier dato hay que contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos y Diversidad de Santa Fe (Mendoza 3443, de la ciudad de Santa Fe o Balcarce 1145 de la ciudad de Rosario) a través de estos canales de comunicación: