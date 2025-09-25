"¿Cómo podemos vivir así?": el desgarrador descargo de Georgina Barbarossa por el triple femicidio

En su programa de Telefe, Georgina Barbarossa hizo este jueves un fuerte descargo en medio de la conmoción nacional por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela.
En su programa de Telefe, Georgina Barbarossa hizo este jueves un fuerte descargo en medio de la conmoción nacional por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez, ocurrido en Florencio Varela.
El momento se dio mientras la conductora escuchaba el testimonio de una joven de 23 años que vive en la misma zona donde fueron asesinadas las tres chicas. “Yo estaba en mi casa, escuché los disparos y esperé un rato para salir porque, justamente, todo el tiempo se escuchan disparos acá”, relató la testigo sobre el tiroteo que tuvo lugar el miércoles en la vivienda de Lara.
Conmovida e indignada, Barbarossa reaccionó con dureza: “¿Pero cómo vivimos así? Esta es una realidad paralela que nosotros no tenemos conciencia. Escuchar tiros como si escucháramos llover… ¡Es una vergüenza que esté sucediendo esto! ¿Dónde está la ley? ¿Dónde está la Justicia? ¿Dónde está la policía? ¿Qué pasa?”.
La conductora continuó con su descargo, elevando el tono: “¡A nadie le importa nada! ¡Es terrible lo que está pasando! Nosotros escuchamos esto, ¿y qué haces? Por favor hagan algo. Yo no sé, porque hace muchos años que están viviendo así”.
Y agregó con firmeza: "Yo no puedo decir que esto está perdido, ¿para qué confiamos en nuestros políticos? ¡Yo no me quiero conformar!”.
En ese contexto, Analía Franchín intervino con una reflexión cruda: “¿Qué nos sorprende si estamos acostumbrados a que nos maten por un par de zapatillas y un celular?”. “Es la realidad de todos los argentinos”, opinó la presentadora. “No, la realidad de ellos, no es la realidad de todos”, remarcó Nancy Pazos.
Fue entonces cuando Georgina respondió con una historia personal: “Nancy, a mi marido lo mataron acá a pocas cuadras en un taxi, en el 2001. Dejame de joder”.
Con la voz quebrada por la emoción, Barbarossa expresó: “Me preocupa, estoy tan indignada y me duele tanto mi país. Yo le quiero dejar a mi nieta un país mejor y vamos involucionando y esto es una porquería. Basta de políticos corruptos de estar entongados y hagan algo, porque nosotros los votamos y creemos en ustedes. Entonces, hagan algo porque no podemos seguir. Teníamos un país maravilloso y ahora es tremendo, cruel, despiadado, violento, con narcotraficantes que dominan todo".
Y siguió: “Basta de negociados, estoy harta, ya soy una mujer grande, tengo 70 años, quiero un país mejor para mi nieta. Basta de los corruptos, me duele mi Argentina, me da mucha tristeza. Ya no sé qué podemos hacer”.
Finalmente, cerró con una reflexión profunda sobre su compromiso con el país: “Yo quiero construir un país mejor desde que tengo uso de razón y después del 2001 que mataron a mi marido, más aún y más pedir por la Justicia y por gobiernos que no sean corruptos. Pero me da una pena tremenda porque vamos cada vez más para atrás. ¿Qué vamos a hacer?”.
Georgina Barbarossa rompió el silencio tras el fuerte cruce que protagonizaron Nancy Pazos y Mariana Brey en el programa A la Barbarossa (Telefe). El episodio, cargado de insultos y tensión, dejó al descubierto el malestar que existe entre las dos panelistas.
En medio del intercambio, la presentadora intentó calmar los ánimos y evitar que el conflicto se intensificara, aunque sus intentos no lograron frenar el choque de personalidades. Más tarde, Barbarossa expresó su inquietud y remarcó la necesidad de preservar el respeto en pantalla, advirtiendo que este tipo de situaciones repercuten en el equipo y en el ritmo del ciclo.
“Son las polémicas de siempre, ya es como un folclore desgraciadamente, la de ayer fue fea. No me gusta que se insulten, no es un momento agradable. Es incómodo de ver, fue feo”, reconoció Georgina en diálogo con Intrusos (América TV).
Respecto a lo que ocurrió después del altercado, la conductora aclaró que no tuvo una charla privada con las involucradas: “No hablé con ellas, les dije al aire lo que tenía que decir. Ya son grandes, yo no soy la mamá de las chicas. Me parece horrible que se insulten, fueron dos insultos feos. Lidiamos con la grieta todos los días”.
“Obvio que se puede convivir pensando diferente, si en este caso no se logra deberían preguntarle a Nancy y Mariana por qué. Trato de ser neutral, no voy a hablar con ellas, yo conduzco un programa, lo de ellas es un problema de ellas”, continuó su relato.
Con sinceridad, Barbarossa reconoció que el ego es un factor constante en el ambiente televisivo y que muchas veces complica la armonía entre los integrantes del staff: “La guerra de egos también está permanentemente, pero hay que convivir con eso. Yo las adoro y las quiero muchísimo”.
Finalmente, salió al cruce de una afirmación de Nancy, quien había asegurado que desde la producción se le indicaba a Brey qué decir. “Eso no es verdad”, aclaró con firmeza.