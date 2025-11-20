En vivo Radio La Red
Policiales
Villa Madero
Robo
INSEGURIDAD EN VILLA MADERO

Parte el alma: Carlos contó cómo intentó reanimar a Paola Lonzo mientras los ladrones huían

Carlos, quien manejaba la moto al momento del impacto, contó que salía a buscar a Paola -su pareja- como todos los días para evitar que viajara sola por miedo a la inseguridad. Fueron embestidos por ladrones que escapaban tras robar un auto.

Entró a un comercio en Baradero y robó una cerveza: Que Dios te lo pague

El choque ocurrió cuando la pareja circulaba por una de las calles del barrio y un auto utilizado por los ladrones los embistió de frente. En el impacto, Paola salió despedida y murió prácticamente en el acto.

Carlos relató que su única reacción fue intentar salvarla. “Lo primero que hice fue ver cómo estaba ella. La vi que no respiraba. No pensé que eran delincuentes, pensé que era algún vecino con una urgencia. Fueron personas que no valoran la vida de nadie”, sostuvo.

El relato se vuelve aún más duro cuando recuerda que, lejos de detenerse, los delincuentes continuaron escapando. “Nunca pararon, nunca hicieron ningún gesto. Los vecinos frenaron un auto pensando que era alguien que podía ayudarme, pero eran ellos: se subieron a otro vehículo y se fugaron. Eran un grupo. Me arrebataron la vida de mi señora”, dijo con la voz quebrada.

Mientras intentaba reanimar a Paola, Carlos pidió desesperadamente ayuda. La ambulancia tardó más de 40 minutos en llegar y la Policía apareció cuando Paola ya estaba sin vida. “Después pusieron patrulleros en todas las esquinas, pero ya era tarde. Acá hay una inseguridad bárbara. No puede ser que vivamos así, ¿qué derechos tenemos? Ninguno”, lamentó.

La familia de Paola también llegó rápidamente al lugar. Su padre, Hugo, de 77 años, presenció la escena y quedó completamente devastado. “Es triste perder a tu hija, y peor de esta manera. Paola estaba sana, llena de vida. No tenía nada, solo quería seguir viviendo para su hija y para nosotros”, dijo Carlos, recordando la reacción del hombre.

Mientras espera que le entreguen el cuerpo para velarla, Carlos intenta sostenerse en pie. Tiene golpes, heridas en la cabeza y un tobillo tan inflamado que podría estar fracturado. Aun así, se mantiene firme: “Estoy parado porque soy el pilar. No sé si tengo el pie quebrado. No me interesa. Yo ahora quiero estar con su hija, que es lo que me quedó”.

Uno de los momentos más indignantes para la familia llegó cuando se enteraron de que la carátula inicial de la causa había sido puesta como “accidente de tránsito”. Recién en las últimas horas las autoridades modificaron esa clasificación. “¿Cómo va a ser un accidente de tránsito? Esto no fue un accidente. Esto fue una persecución de delincuentes que no les importa nada. Espero que sean castigados y que los encuentren”, remarcó.

Carlos contó que Paola estaba por cumplir años en diciembre y que ya venía organizando la fiesta. “Estas lacras me la sacaron de las manos. Me arrebataron un pedazo de mi vida. Llevábamos 12 años juntos, teníamos muchos proyectos. ¿Por qué te tienen que arrebatar a alguien así?”, preguntó, con una mezcla de bronca y dolor.

Hoy, lo único que reclama es justicia. Que el Estado encuentre a los responsables y que la muerte de Paola no quede impune. “Que me den el cuerpo para poder despedirla como se merece y que estos tipos paguen por lo que hicieron”, pidió antes de cerrar la entrevista.

Cómo fue la secuencia fatal

El episodio sucedió alrededor de las 20:36 del miércoles, en la esquina de General Pintos y General Paunero, a pocas cuadras de la Avenida General Paz. Allí, dos autos -un Fiat Siena blanco y un Peugeot 208, también blanco- irrumpieron en la escena a toda marcha, sin detenerse ni mirar hacia los costados.

En cuestión de segundos, el Fiat embistió de lleno a la motocicleta en la que viajaban Lonzo y su pareja, Carlos Rodríguez, de 43 años. El impacto fue tan violento que la mujer salió despedida varios metros, golpeó su cabeza contra el pilar de una vivienda y murió en el acto.

