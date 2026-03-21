Persecución en Haedo: tres delincuentes chocaron cuando huían, escaparon a pie y terminaron detenidos

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Quiénes son los detenidos y qué encontraron en el auto

Los detenidos fueron identificados como:

Luis Eduardo Maestre (24), venezolano

Brian Oscar Albarracín (27), argentino

Alexis Fari Figueroa Montoya (50), peruano

Según fuentes policiales, dos de ellos tienen domicilio en Lomas de Zamora y el tercero en Isidro Casanova.

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Al inspeccionar el vehículo, los efectivos comprobaron que el Chevrolet Onix había sido robado el 24 de febrero en Don Bosco, ya que presentaba dominio apócrifo y adulteración en los cristales.

En el baúl encontraron un verdadero “kit para entraderas”, que incluía guantes, destornilladores, una llave trípode, un atornillador automático y chapas patentes falsas. También se secuestró dinero en efectivo. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga si la banda está vinculada a otros robos en la zona.