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Persecución en Haedo: tres delincuentes chocaron cuando huían, escaparon a pie y terminaron detenidos

El hecho ocurrió después de que los sospechosos fueran descubiertos mientras robaban una casa. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y se volvió viral.

Tres delincuentes chocaron cuando huían

Tres delincuentes chocaron cuando huían, escaparon a pie y terminaron detenidos. 

Una banda de tres delincuentes fue detenida en Haedo, partido de Morón, tras una cinematográfica persecución policial que terminó con un choque, fuga a pie y captura a pocas cuadras. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad y se volvió viral.

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El hecho comenzó en la calle Huaura al 100, cuando un vecino detectó movimientos sospechosos: un hombre había ingresado a una vivienda mientras un Chevrolet Onix gris aguardaba con dos cómplices a bordo. Ante la alerta al 911, un móvil policial llegó rápidamente al lugar.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso salió de la casa, subió al vehículo y comenzó la fuga. Se inició entonces una persecución a alta velocidad por calles internas de Haedo, con la participación de patrulleros y motos de la Policía Bonaerense.

La huida terminó en la calle Doctor Monte, donde el auto de los delincuentes chocó contra un vehículo estacionado y luego impactó de frente contra otro que circulaba en sentido contrario. El conductor quedó atrapado y fue detenido en el acto, mientras que sus dos cómplices intentaron escapar corriendo, pero fueron alcanzados y arrestados a pocas cuadras.

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Quiénes son los detenidos y qué encontraron en el auto

Los detenidos fueron identificados como:

  • Luis Eduardo Maestre (24), venezolano
  • Brian Oscar Albarracín (27), argentino
  • Alexis Fari Figueroa Montoya (50), peruano

Según fuentes policiales, dos de ellos tienen domicilio en Lomas de Zamora y el tercero en Isidro Casanova.

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Dos de ellos tienen domicilio en Lomas de Zamora y el tercero en Isidro Casanova.

Dos de ellos tienen domicilio en Lomas de Zamora y el tercero en Isidro Casanova.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos comprobaron que el Chevrolet Onix había sido robado el 24 de febrero en Don Bosco, ya que presentaba dominio apócrifo y adulteración en los cristales.

En el baúl encontraron un verdadero “kit para entraderas”, que incluía guantes, destornilladores, una llave trípode, un atornillador automático y chapas patentes falsas. También se secuestró dinero en efectivo. La causa quedó en manos de la Justicia, que investiga si la banda está vinculada a otros robos en la zona.

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