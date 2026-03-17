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Luciana Martínez, ex Gran Hermano, fue liberada tras ser acusada por robo como viuda negra

Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, fue excarcelada tras la acusación de un presunto robo bajo la modalidad de viuda negra, en el que también está implicado su mánager. Todos los detalles.

17 mar 2026, 16:50
Luciana Martínez, ex Gran Hermano, fue liberada tras ser acusada por robo como viuda negra
Luciana Martínez, ex Gran Hermano, fue liberada tras ser acusada por robo como viuda negra

Luciana Martínez, ex Gran Hermano, fue liberada tras ser acusada por robo como viuda negra

El escándalo por robo alrededor de Luciana Martínez tiene todos los condimentos de una historia que mezcla farándula, noche porteña y un expediente judicial todavía abierto, con una acusación por un presunto golpe bajo la modalidad de viuda negra que terminó de desatar la polémica.

Todo comenzó en la madrugada del sábado en Palermo. Según la denuncia, la ex participante del reality más famoso del mundo conoció a un turista estadounidense en un boliche —algunas versiones ubican el encuentro en Makena— y la noche continuó entre tragos, música y una confianza que avanzó con rapidez. En ese contexto también estaba presente su mánager, Cristian Wagner.

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Con el correr de las horas, las versiones se multiplicaron y el caso sumó nuevos elementos. Entre ellos, los videos de seguridad del hotel que comenzaron a circular, donde se la observa a Martínez ingresando a la habitación junto al extranjero, una imagen que terminó de instalar el episodio en el centro de la escena mediática.

Pero el caso dio un giro inesperado cuando apareció “la otra campana”. La defensa de Martínez niega de plano el robo y sostiene una versión completamente distinta: habla de una situación de abuso y de una supuesta privación ilegítima de la libertad dentro de la habitación.

Mientras la Justicia avanzaba con las primeras medidas procesales, se conoció una novedad clave: tanto Martínez como Wagner recuperaron la libertad durante las primeras horas de la tarde de este 17 de marzo. La información fue confirmada en vivo por Mariana Fabbiani en el inicio de DDM (América TV): “Acaban de excarcelar a Luciana Martínez, que fue detenida por supuesto robo bajo la modalidad de viuda negra ”.

Por su parte, el panelista Martín Candelaft añadió más contenido de sus averiguaciones y explicó los motivos que imperaron en las autoridades policiales: "La justicia resolvió liberarla a ella y al representante. La pregunta es si la liberaron por qué se contradijo el turista. Entonces, la pregunta es ¿qué pasó en ese departamento? Porque de viuda negra a abusada hay una distancia impresionante".

"El turista cambió sus declaraciones, mostró contradicciones", agregó el especialista para iluminar una posible causa de esta excarcelación. Asimismo, Candelaft expresó: "El tema de dormirse no fue consecuente en ambas declaraciones". Y para culminar, Martín corroboró un dato sorpresivo del turista: "Me dijeron que se fue anoche del país".

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El video de Luciana Martínez de Gran Hermano con el turista

Las grabaciones de seguridad del hotel, correspondientes a la madrugada del sábado, registran la llegada de Luciana Martínez junto a su representante, Cristian Wagner, y un ciudadano estadounidense. En las imágenes no se advierten situaciones de tensión ni conflictos entre ellos al momento del ingreso.

De hecho, el material difundido por el periodista Mauro Szeta en sus redes sociales muestra una escena relajada: los tres entran al edificio y se dirigen a la habitación acompañados por una bandeja con una botella de champagne y copas, lo que refuerza la idea de un clima inicialmente distendido.

Todo este contenido audiovisual será analizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 24, ya que aporta elementos relevantes sobre el contexto en el que se produjo el ingreso. Además, las cámaras también dejaron registro de las salidas: Wagner se habría retirado del hotel alrededor de las 7:00, mientras que Luciana lo hizo cerca de las 10:30.

En simultáneo, durante la tarde del lunes, Luciana se presentó a declarar en indagatoria y ratificó la línea planteada por su abogado defensor, Carlos Telleldín. Ante el juez Alfredo Godoy, sostuvo que no fue la autora del hecho sino la víctima, y denunció haber atravesado un presunto abuso sexual. Además, aseguró que en un momento fue retenida contra su voluntad dentro del baño de la habitación.

Más allá de su versión, el escenario judicial tanto para Martínez como para Cristian Wagner sigue siendo delicado. Uno de los elementos que complica su situación es el hallazgo, en el domicilio del representante, del pasaporte y de un reloj Cartier pertenecientes al denunciante.

Desde la defensa argumentaron que esos objetos terminaron allí en medio de un episodio confuso, cuando Wagner intervino para asistir a Martínez. A partir de ahora, será tarea de la Justicia determinar si existió un plan delictivo previo o si, tal como plantea la joven, todo se dio en el contexto de una huida desesperada tras una situación de violencia.

     

 

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