La cantante española que vino al Lollapalooza, sufrió el robo de su celular y lo encontró en La Matanza
La artista española vivió un episodio insólito durante su paso por la Argentina tras presentarse en el Lollapalooza. Luego de perder su celular, logró rastrearlo y descubrió un dato inesperado que generó todo tipo de reacciones, incluido el pícaro comentario de Lali Espósito.
19 mar 2026, 01:40
La cantante española que vino al Lollapalooza, sufrió el robo de su celular y lo encontró en La Matanza
La visita de Judeline a la Argentina tuvo de todo: música, fans y una anécdota tan insólita como viral. La cantante española, que comparte colaboraciones con Duki, llegó al país para presentarse en el Lollapalooza, pero antes calentó motores con un show íntimo en Niceto Club que fue celebrado por sus seguidores.
Sin embargo, en medio de su estadía, la artista terminó envuelta en una historia inesperada que rápidamente dio que hablar. Entre paseos, entrevistas y preparativos para sus shows, Judeline perdió su celular aunque la historia no terminó ahí.
En una charla con Fefee Bongiorno, la propia cantante contó con humor lo que le pasó: "La verdad que estoy teniendo una experiencia muy bonito, quitando que me han robado el móvil", lanzó entre risas. Pero enseguida aclaró los detalles detrás del episodio: “Digo robar, pero me lo dejé en un Uber porque soy lerda. Lo han apagado y no contestan las llamadas entonces, pues, lo perdí y me lo robaron".
Lo más llamativo llegó después. Ya desde su cuenta de Instagram, donde compartió un resumen de su paso por el país, incluyó una captura de la herramienta de iCloud que permite rastrear dispositivos Apple. Allí se veía que el teléfono había vuelto a encenderse… y marcaba una ubicación completamente inesperada: La Matanza.
El dato no pasó desapercibido y generó todo tipo de reacciones, incluso entre colegas. Con picardía, Lali Espósito comentó el posteo y sumó humor a la situación: “Fue un honor explicarte donde quedaba”.
Aunque no trascendió si finalmente logró recuperar el celular antes de dejar la Argentina, la historia ya quedó como una de las perlitas más curiosas del paso de artistas internacionales por el país.
¿Quién es Judeline?
Judeline, cuyo nombre real es Lara Fernández, es una cantante y compositora española que en los últimos años comenzó a ganar cada vez más terreno dentro de la escena musical. Con una propuesta fresca y distinta, logró destacarse como una de las nuevas figuras del pop alternativo europeo.
Su estilo combina R&B, electrónica y sonidos urbanos, pero con una impronta muy personal. Lejos de lo estrictamente comercial, apuesta a climas más íntimos, una estética muy cuidada y letras introspectivas que conectan con una nueva generación de oyentes.
Con el paso del tiempo, su crecimiento dejó de ser solo local y empezó a proyectarse a nivel internacional. En ese camino, una de sus colaboraciones más resonantes fue con Duki, lo que la acercó especialmente al público argentino y amplificó su alcance en Latinoamérica.
Su presencia en festivales como el Lollapalooza confirma ese salto global y la posiciona como una de las artistas jóvenes con mayor proyección. Con una identidad marcada y en constante evolución, Judeline se consolida como una de las promesas más interesantes de la música actual.