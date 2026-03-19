La cantante española que vino al Lollapalooza, sufrió el robo de su celular y lo encontró en La Matanza

El dato no pasó desapercibido y generó todo tipo de reacciones, incluso entre colegas. Con picardía, Lali Espósito comentó el posteo y sumó humor a la situación: “Fue un honor explicarte donde quedaba”.

Aunque no trascendió si finalmente logró recuperar el celular antes de dejar la Argentina, la historia ya quedó como una de las perlitas más curiosas del paso de artistas internacionales por el país.

Captura de pantalla Judeline

¿Quién es Judeline?

Judeline, cuyo nombre real es Lara Fernández, es una cantante y compositora española que en los últimos años comenzó a ganar cada vez más terreno dentro de la escena musical. Con una propuesta fresca y distinta, logró destacarse como una de las nuevas figuras del pop alternativo europeo.

Su estilo combina R&B, electrónica y sonidos urbanos, pero con una impronta muy personal. Lejos de lo estrictamente comercial, apuesta a climas más íntimos, una estética muy cuidada y letras introspectivas que conectan con una nueva generación de oyentes.

Con el paso del tiempo, su crecimiento dejó de ser solo local y empezó a proyectarse a nivel internacional. En ese camino, una de sus colaboraciones más resonantes fue con Duki, lo que la acercó especialmente al público argentino y amplificó su alcance en Latinoamérica.

Su presencia en festivales como el Lollapalooza confirma ese salto global y la posiciona como una de las artistas jóvenes con mayor proyección. Con una identidad marcada y en constante evolución, Judeline se consolida como una de las promesas más interesantes de la música actual.