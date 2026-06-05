Muerte dudosa: qué dice el parte oficial sobre el Indio Solari y qué se investiga

El Indio había hecho pública su enfermedad en 2016, cuando reveló que padecía Parkinson. Desde entonces, en distintas entrevistas y apariciones, explicó cómo convivía con el diagnóstico y los tratamientos que recibía. La patología, de carácter progresivo, fue la que marcó sus últimos años y la que finalmente figura como causa en el parte oficial.

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Cómo fueron las últimas horas del Indio Solari en su casa antes de su muerte

Carlos Alberto “Indio” Solari murió este viernes 5 de junio a los 77 años en su casa de Parque Leloir. La noticia se conoció en las primeras horas de la mañana y rápidamente generó conmoción. En paralelo, comenzaron a difundirse detalles sobre cómo transcurrieron sus últimas horas en compañía de sus seres queridos.

De acuerdo con lo informado por el periodista Rodrigo Alegre en TN, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartió una cena familiar y luego se metió en la pileta de su vivienda. “Comió, se tiró a la pileta de su casa en Parque Leloir y cuando salió se descompensó y murió”, relató el periodista al aire, describiendo el momento final del músico.

La Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó quedó a cargo de las actuaciones correspondientes y la policía científica realizó las pericias de rigor en el domicilio. La causa fue caratulada como averiguación causal de muerte. Mientras tanto, numerosos seguidores se acercaron al lugar y las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, reflejando el impacto inmediato que produjo la noticia.