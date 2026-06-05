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LOS DETALLES

Muerte dudosa: qué dice el parte oficial sobre el Indio Solari y qué se investiga

Tras confirmarse la muerte del Indio Solari, se difundió el parte oficial. El documento detalla cómo se inició la investigación del caso.

5 jun 2026, 11:21
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Este viernes 5 de junio se conoció la muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari y, junto con ella, el parte oficial que confirmó la triste noticia. La información fue difundida alrededor de las 9 por la Secretaría de Seguridad del Municipio de Ituzaingó.

Al tratarse de una muerte en su domicilio, se activaron los protocolos correspondientes, entre ellos la apertura de una causa para determinar las circunstancias del hecho.

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Averiguación Causales Muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identif. popularmente como Indio Solari, padecía mal de Parkinson, UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte”, expresó el comunicado oficial.

El Indio había hecho pública su enfermedad en 2016, cuando reveló que padecía Parkinson. Desde entonces, en distintas entrevistas y apariciones, explicó cómo convivía con el diagnóstico y los tratamientos que recibía. La patología, de carácter progresivo, fue la que marcó sus últimos años y la que finalmente figura como causa en el parte oficial.

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Cómo fueron las últimas horas del Indio Solari en su casa antes de su muerte

Carlos Alberto “Indio” Solari murió este viernes 5 de junio a los 77 años en su casa de Parque Leloir. La noticia se conoció en las primeras horas de la mañana y rápidamente generó conmoción. En paralelo, comenzaron a difundirse detalles sobre cómo transcurrieron sus últimas horas en compañía de sus seres queridos.

De acuerdo con lo informado por el periodista Rodrigo Alegre en TN, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota compartió una cena familiar y luego se metió en la pileta de su vivienda. “Comió, se tiró a la pileta de su casa en Parque Leloir y cuando salió se descompensó y murió”, relató el periodista al aire, describiendo el momento final del músico.

La Fiscalía N.º 2 de Ituzaingó quedó a cargo de las actuaciones correspondientes y la policía científica realizó las pericias de rigor en el domicilio. La causa fue caratulada como averiguación causal de muerte. Mientras tanto, numerosos seguidores se acercaron al lugar y las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, reflejando el impacto inmediato que produjo la noticia.

Indio Solari
El Indio Solari en Netflix: qué propuesta le hizo la plataforma para un proyecto sobre su obra. (Foto: Archivo)

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