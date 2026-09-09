Pidieron un viaje, pero el chofer era policía: la dramática escena que se desencadenó

Cómo fue el ataque

El episodio ocurrió en la esquina de Abdala y Gaboto. El policía había llegado al lugar para realizar el supuesto viaje cuando dos jóvenes ingresaron al vehículo. Uno de ellos se ubicó en el asiento trasero y habría trabado el freno de mano, mientras que el otro se colocó del lado del conductor.

De acuerdo con la denuncia realizada posteriormente por el efectivo, el joven que estaba junto a él lo amenazó con un arma y comenzó a golpearlo utilizando la culata.

El subteniente intentó defenderse y se produjo un forcejeo dentro del auto. En medio de la pelea logró sacar su pistola reglamentaria Bersa calibre 9 milímetros y disparó.

Uno de los jóvenes recibió dos impactos: uno en la cabeza y otro en el pecho. El adolescente quedó herido dentro del vehículo, mientras que el segundo sospechoso fue reducido por el policía y permaneció retenido en el asiento delantero. A partir de allí, la situación volvió a cambiar por completo.

Llegaron familiares y vecinos

Mientras el efectivo intentaba comunicarse con el 911, familiares y vecinos de los jóvenes llegaron hasta el lugar. Según el relato del policía ante la Justicia, comenzaron a arrojar piedras contra el vehículo y a amenazarlo de muerte.

En medio de la situación, el grupo habría conseguido liberar al segundo sospechoso. El subteniente quedó entonces rodeado y, bajo amenazas, terminó trasladando al adolescente herido hasta un centro de salud. El destino fue el Hospital Balestrini.

Durante el trayecto, siempre según la declaración incorporada al expediente, la madre del joven baleado y otros allegados continuaron amenazando al efectivo.

Una vez en el hospital, los médicos constataron que el adolescente había muerto. El policía informó inmediatamente lo sucedido y se puso en marcha un operativo para evitar nuevos incidentes.

El auto quedó destrozado

El vehículo utilizado por el policía quedó secuestrado para ser sometido a diferentes peritajes. Los investigadores encontraron la luneta trasera rota, piedras dentro del habitáculo y un impacto de bala en el torpedo. Ese último elemento también será analizado para determinar de dónde salió el proyectil y establecer con precisión la secuencia del tiroteo.

Además del automóvil, fue secuestrada el arma reglamentaria utilizada por el subteniente.

En cambio, el arma que presuntamente llevaban los jóvenes no pudo ser encontrada. Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que haya sido retirada del lugar por alguna de las personas que llegaron después del enfrentamiento.

Qué investiga la Justicia

La causa quedó en manos del fiscal Diego Rulli, de la UFI Temática Homicidios de La Matanza ya que uno de los protagonistas del hecho es integrante de la Policía Bonaerense, las pericias fueron realizadas por efectivos de la Policía Federal, con el objetivo de preservar la investigación.

Por el momento, el fiscal no dispuso medidas restrictivas contra el subteniente y consideró, en principio, que el efectivo habría actuado en legítima defensa.

Sin embargo, el expediente fue caratulado como homicidio y todavía deben incorporarse distintas pruebas para determinar con precisión cómo comenzó el enfrentamiento y cómo se produjo cada uno de los disparos.

La autopsia será una de las principales medidas para establecer las lesiones sufridas por el adolescente y aportar información sobre la trayectoria de los proyectiles.

Quién era el adolescente que murió

La víctima fue identificada como Santino Ramón Tabarez, de 16 años. Según consta en la investigación, había cumplido años el 4 de agosto y contaba con un antecedente por encubrimiento agravado.

El segundo joven que habría participado del intento de robo fue reducido inicialmente por el policía, aunque posteriormente fue rescatado por las personas que llegaron hasta el lugar.

La Justicia deberá avanzar ahora sobre la reconstrucción completa de la secuencia, desde el momento en que los jóvenes abordaron el vehículo hasta el tiroteo y lo ocurrido posteriormente en el hospital.

El caso se produce, además, en medio de la discusión por la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, cuya implementación había quedado suspendida por una resolución judicial.