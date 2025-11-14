La tremenda predicción de Moria Casán sobre el futuro de la China Suárez y Mauro Icardi: "Van a..."

Por otro lado, Moria también se permitió hablar del delantero. Contó cómo fue el intercambio que tuvieron y, además, se animó a dar su propia lectura sobre la pareja, incluso proyectando cómo los imagina dentro de unos años. "Mauro estaba fascinado; nos abrazamos, nos sacamos fotos. Les veo todo el futuro: se aman y van a permanecer muchos años. Se aman. Es una historia muy potente".

La China tuvo un 14 de noviembre especialmente agitado, saltando de una grabación a otra por las distintas entrevistas que tenía pautadas. Fue una jornada llena de cámaras, producción, equipos de trabajo y definiciones que generaron expectativa, en la que su presencia y cada una de sus declaraciones seguro resonarán.

Las imágenes de la entrevista de Moria Casán a la China Suárez

Después de su aparición en Otro Día Perdido, el ciclo de Mario Pergolini, la China Suárez volvió a sentarse frente a una figura fuerte de la televisión: Moria Casán, quien la recibió para una conversación a fondo en La Mañana con Moria. Durante la grabación también estuvo presente Mauro Icardi, que siguió cada momento desde fuera de cámara. La nota completa saldrá al aire el lunes 17 de noviembre a las 9 por eltrece.

El periodista Gustavo Méndez publicó en sus redes una serie de imágenes del detrás de escena, donde se la puede ver a la actriz muy cómoda, sonriendo y conectada de manera espontánea con la histórica conductora.

El encuentro con la One se desarrolló en un ambiente relajado, con flores sobre la mesa, café de por medio y un clima de confianza que -según se comentó- se sostuvo durante toda la jornada de grabación.

