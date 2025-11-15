La China Suárez y Mauro Icardi pusieron fin a las especulaciones y contaron la fecha exacta de su noviazgo

Embed

Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez

Este viernes 14 de noviembre, la China Suárez llegó a El Trece para grabar una entrevista exclusiva con Mario Pergolini, luego de varias idas y vueltas sobre los lugares donde se realizaría la nota.

Tras la cancelación de la entrevista en Luzu TV, luego de que Olga diera la negativa, Otro día perdido se convirtió en el escenario elegido por la actriz y Disney para promocionar su película y hablar sobre su vida privada. Para sorpresa de muchos, Mauro Icardi también estuvo presente en el living del conductor.

En cuanto al rating, el programa registró buenos números a lo largo de la noche según Kantar Ibope Media. A las 23:02, el ciclo marcaba 6.0 puntos. Once minutos más tarde, a las 23:13, subía a 6.4, mientras que la repetición del partido de Argentina contra Angola en Telefe alcanzaba 4.0 puntos.

A las 23:18, Otro día perdido seguía en ascenso con 6.8 puntos, superando a Telefe, que registraba 3.8 puntos. A las 23:31, durante la continuidad de la entrevista a La China, el rating llegó a 7.7 puntos para El Trece, mientras Telefe caía a 3.4 puntos.

Poco después, a las 23:37, el programa mantenía 7.5 puntos de rating, frente a los 3.3 puntos del canal competidor. Finalmente, a las 23:44, el ciclo cerraba con 7.1 puntos en El Trece, mientras que Telefe seguía con 3.2 puntos por la repetición del partido amistoso.

China Suárez e Icardi (1)

