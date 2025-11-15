La China Suárez y Mauro Icardi pusieron fin a las especulaciones y contaron la fecha exacta de su noviazgo
La China Suárez y Mauro Icardi hablaron sobre el inicio de su relación como pareja, y también hicieron una referencia implícita y en tono de broma al encuentro íntimo que mantuvieron en 2021, cuando él todavía estaba con Wanda Nara.
15 nov 2025, 00:12
Se terminaron las dudas: La China Suárez y Mauro Icardi pusieron fecha al inicio de la relación
LaChina Suárez y Mauro Icardi se sentaron en el living con Mario Pergolini y se animaron a responder preguntas sobre la intimidad de la pareja y cómo funcionan en el día a día en Turquía
El futbolista se sumó a la cámara, se sentó junto a su novia y juntos compartieron un momento relajado, divertido y cargado de complicidad. El conductor los guió hacia los inicios de la relación, recordando el íntimo encuentro de 2021 en París, cuando Mauro todavía estaba con Wanda Nara.
“¿Hace cuánto que lo conoces a Mauro?”, preguntó Pergolini, curioso. “¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”, subrayó la actriz, en un intercambio con su pareja que estaba fuera de escena en ese momento. Icardi fue más allá y arriesgó ante la mirada de Mario, Laila y Rada: “Nos conocimos en París, en 2021”.
A continuación, Eugenia terminó con las especulaciones y dijo cuándo comenzaron formalmente: “El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”.
Cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini a la China Suárez
Este viernes 14 de noviembre, la China Suárez llegó a El Trece para grabar una entrevista exclusiva con Mario Pergolini, luego de varias idas y vueltas sobre los lugares donde se realizaría la nota.
Tras la cancelación de la entrevista en Luzu TV, luego de que Olga diera la negativa, Otro día perdido se convirtió en el escenario elegido por la actriz y Disney para promocionar su película y hablar sobre su vida privada. Para sorpresa de muchos, Mauro Icardi también estuvo presente en el living del conductor.
En cuanto al rating, el programa registró buenos números a lo largo de la noche según Kantar Ibope Media. A las 23:02, el ciclo marcaba 6.0 puntos. Once minutos más tarde, a las 23:13, subía a 6.4, mientras que la repetición del partido de Argentina contra Angola en Telefe alcanzaba 4.0 puntos.
A las 23:18, Otro día perdido seguía en ascenso con 6.8 puntos, superando a Telefe, que registraba 3.8 puntos. A las 23:31, durante la continuidad de la entrevista a La China, el rating llegó a 7.7 puntos para El Trece, mientras Telefe caía a 3.4 puntos.
Poco después, a las 23:37, el programa mantenía 7.5 puntos de rating, frente a los 3.3 puntos del canal competidor. Finalmente, a las 23:44, el ciclo cerraba con 7.1 puntos en El Trece, mientras que Telefe seguía con 3.2 puntos por la repetición del partido amistoso.