La más íntima confesión de la China Suárez en Otro día perdido y cómo la contiene Mauro Icardi: "Soy muy..."

Desde cuándo están en pareja Mauro Icardi y la China Suárez

En Otro día perdido (eltrece), la China Suárez y Mauro Icardi se animaron a mostrar su lado más íntimo frente a las cámaras, sentados en el living con Mario Pergolini. La pareja abrió las puertas de su día a día en Turquía, compartiendo detalles de su rutina y de cómo conviven lejos de la mirada del público.

El deportista no dudó en aparecer en escena y se acomodó junto a la actriz, generando un clima distendido y lleno de complicidad. Entre risas y bromas, Pergolini los llevó a rememorar los inicios de su historia de amor, recordando aquel momento de 2021 cuando se conocieron, en plena etapa en que Mauro aún estaba con Wanda Nara.

Curioso, el conductor le preguntó directamente: “¿Hace cuánto que lo conoces a Mauro?” A lo que Eugenia respondió: “¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”, un intercambio que se dio con Mauro aún fuera de cámara.

Finalmente, la actriz decidió poner punto final a las especulaciones y reveló cuándo comenzaron oficialmente su relación: “El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”.