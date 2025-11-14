A24.com

La más íntima confesión de la China Suárez en Otro día perdido y cómo la contiene Mauro Icardi: "Soy muy..."

La China Suárez tuvo un mano a mano con Mario Pergolini y confesó una faceta suya desconocida. Además, contó de qué manera la contiene Mauro Icardi.

14 nov 2025, 23:35
La China Suárez finalmente se presentó en Otro día perdido (eltrece) con Mario Pergolini y, entre tantos temas que surgieron en la conversación, se refirió a una faceta personal desconocida, y como Mauro Icardi ayuda para aliviar la situación.

La actriz se sinceró sobre cómo, en varias ocasiones, la exposición constante y las situaciones que enfrenta a diario en su vida mediática la superan. En esos momentos de furia o frustración, reconoce que tiende a responder de manera intensa, sin filtro, a todo lo que sucede a su alrededor y a las personas que la rodean.

"Estoy con ganas de vengarme. Soy vengativa en la vida real. Hay un perfil que me conoce más la gente, de decir: 'De eso no voy a hablar'. No de rayar un auto. Soy muy hiriente", arrancó la entrevista con el conductor Eugenia.

Asimismo, explicó el rol fundamental de su pareja para tranquilizarla: "He dejado pasar muchas cosas. Hay días que me levanto cruzada, agarro Twitter y empiezo. Mauro lo sabe: cuando estoy así, me tiene que agarrar el teléfono".

Desde cuándo están en pareja Mauro Icardi y la China Suárez

En Otro día perdido (eltrece), la China Suárez y Mauro Icardi se animaron a mostrar su lado más íntimo frente a las cámaras, sentados en el living con Mario Pergolini. La pareja abrió las puertas de su día a día en Turquía, compartiendo detalles de su rutina y de cómo conviven lejos de la mirada del público.

El deportista no dudó en aparecer en escena y se acomodó junto a la actriz, generando un clima distendido y lleno de complicidad. Entre risas y bromas, Pergolini los llevó a rememorar los inicios de su historia de amor, recordando aquel momento de 2021 cuando se conocieron, en plena etapa en que Mauro aún estaba con Wanda Nara.

Curioso, el conductor le preguntó directamente: “¿Hace cuánto que lo conoces a Mauro?” A lo que Eugenia respondió: “¿Tres años y medio? Él es mejor que yo con la fecha. De noviazgo sí (la sé), pero me preguntaste desde cuándo lo conocía”, un intercambio que se dio con Mauro aún fuera de cámara.

Finalmente, la actriz decidió poner punto final a las especulaciones y reveló cuándo comenzaron oficialmente su relación: “El aniversario es ahora, el 29 de noviembre. No sé si lo vamos a festejar, nunca fui muy de las fechas”.

