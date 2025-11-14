Rating: cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini con La China Suárez y Mauro Icardi

A las 23:18, Otro día perdido se mantenía con 6.8 puntos de rating y seguía ganándole a Telefe que tocaba los 3.8 puntos.

A las 23:31, Mario Pergolini continuaba con la entrevista a La China Suárez y el rating subía a 7.7 puntos para El Trece. Por su lado, Telefe estaba en 3.4 puntos.

A las 23:37, Otro día perdido obtenía 7.5 puntos de rating. El partido de Argentina y Angola en Telefe registraba 3.3 puntos.

A las 23:44, el ciclo de Pergolini seguía en la pantalla de El Trece con 7.1 puntos de rating y Telefe con la repetición del partido amistoso con 3.2 puntos.

A las 23:58, Otro día perdido (El Trece) lograba su pico máximo de 7.9 puntos de rating con La China y Mauro Icardi juntos por primera vez en televisión. Telefe en ese momento tocaba un piso de 2.2 puntos.