Rating: cuánto midió la entrevista de Mario Pergolini con La China Suárez y Mauro Icardi
En la noche del viernes, Mario Pergolini recibió en su programa a La China Suárez y a Mauro Icardi. Enterate cuánto rating logró.
14 nov 2025, 23:34
Este viernes 14 de noviembre, La China Suárez se presentó en El Trece para grabar una entrevista exclusiva junto aMario Pergolini, después de varios escándalos por los lugares a los que asistiría.
Luego de que Olga le diera la negativa y se cancelara la nota en Luzu, Otro día perdido fue el lugar el que eligió la actriz y Disney para promocionar su película y hablar de su vida privada. Y para sorpresa de todos, Mauro Icardi también estuvo en el living de Pergolini.
En materia de rating, el ciclo que se emite por el canal del solcito lograba 6.0 puntos de rating a las 23:02, según los datos de la medidora Kantar Ibope Media.
A las 23:13, el programa de Mario Pergolini lograba 6.4 puntos de rating en El Trece mientras que la repetición del partido de Argentina con Angola medía en Telefe 4.0 puntos.
A las 23:18, Otro día perdido se mantenía con 6.8 puntos de rating y seguía ganándole a Telefe que tocaba los 3.8 puntos.
A las 23:31, Mario Pergolini continuaba con la entrevista a La China Suárez y el rating subía a 7.7 puntos para El Trece. Por su lado, Telefe estaba en 3.4 puntos.
A las 23:37, Otro día perdido obtenía 7.5 puntos de rating. El partido de Argentina y Angola en Telefe registraba 3.3 puntos.
A las 23:44, el ciclo de Pergolini seguía en la pantalla de El Trece con 7.1 puntos de rating y Telefe con la repetición del partido amistoso con 3.2 puntos.
A las 23:58, Otro día perdido (El Trece) lograba su pico máximo de 7.9 puntos de rating con La China y Mauro Icardi juntos por primera vez en televisión. Telefe en ese momento tocaba un piso de 2.2 puntos.