Qué dice la autopsia de Débora Bulacio, la mujer asesinada en un camping en Necochea
El informe preliminar muestra que la mujer de 38 años intentó defenderse antes de morir. Su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, está detenido y acusado de femicidio.
Qué dice la autopsia de Débora Bulacio.
La investigación por el asesinato deDébora Damaris Bulacio del Valle, la mujer de 38 años hallada muerta en un camping de Necochea, sumó nuevas pruebas clave. Los resultados preliminares de la autopsia confirmaron que fue estrangulada de manera manual y golpeada, y que su cuerpo presentaba marcas compatibles con haber sido arrastrado.
El informe forense también reveló la existencia de heridas defensivas, lo que indica que la víctima habría intentado resistirse al ataque. El principal sospechoso del crimen es Ángel Andrés Gutiérrez, su pareja, quien fue detenido e imputado por femicidio, aunque se negó a declarar ante el fiscal Walter Pierrestégui.
El cuerpo de Débora fue encontrado semienterrado el martes por la tarde, cerca del camping Miguel Lillo, el último lugar donde había sido vista con vida. Según la investigación, el crimen ocurrió entre las 22 del sábado y las 5 de la madrugada del domingo.
Una de las hipótesis más firmes sostiene que Gutiérrez atacó a la mujer durante una discusión, la estranguló y luego arrastró el cuerpo en zigzag, lo que generó un rastro visible en el terreno. Ese movimiento fue captado por una cámara de seguridad, que permitió delimitar la zona de búsqueda y fue determinante para el hallazgo.
“No fue la única prueba, pero sí una pieza clave, junto con los testimonios de la gente del camping y el trabajo de los peritos tecnológicos”, explicó el fiscal Pierrestégui.
Las imágenes que revelaron el recorrido del femicida
En las grabaciones analizadas por los investigadores se observa una persona caminando por la calle 101, entre el camping y el lago donde fue hallado el cuerpo, sosteniendo una linterna o un celular y realizando movimientos compatibles con los de arrastrar un objeto.
Cerca de ese punto, los peritos hallaron un alambre cortado, que reforzó la hipótesis de que el sospechoso intentó ocultar el cuerpo de manera improvisada.
La detención del principal acusado
Horas después del crimen, Ángel Andrés Gutiérrez fue encontrado haciendo dedo sobre la ruta en un intento de abandonar la ciudad. Al ser interrogado, se mostró evasivo y dijo no recordar nada de lo ocurrido. También se negó a someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, lo que el fiscal calificó como una actitud llamativa.
Los investigadores ahora esperan los resultados completos de la autopsia y los peritajes tecnológicos, que serán fundamentales para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar si actuó solo o con ayuda.