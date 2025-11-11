Qué dice la autopsia de Débora Bulacio, la mujer asesinada en un camping en Necochea

“No fue la única prueba, pero sí una pieza clave, junto con los testimonios de la gente del camping y el trabajo de los peritos tecnológicos”, explicó el fiscal Pierrestégui.

Las imágenes que revelaron el recorrido del femicida

En las grabaciones analizadas por los investigadores se observa una persona caminando por la calle 101, entre el camping y el lago donde fue hallado el cuerpo, sosteniendo una linterna o un celular y realizando movimientos compatibles con los de arrastrar un objeto.

Cerca de ese punto, los peritos hallaron un alambre cortado, que reforzó la hipótesis de que el sospechoso intentó ocultar el cuerpo de manera improvisada.

La detención del principal acusado

Horas después del crimen, Ángel Andrés Gutiérrez fue encontrado haciendo dedo sobre la ruta en un intento de abandonar la ciudad. Al ser interrogado, se mostró evasivo y dijo no recordar nada de lo ocurrido. También se negó a someterse a pericias psiquiátricas y psicológicas, lo que el fiscal calificó como una actitud llamativa.

Los investigadores ahora esperan los resultados completos de la autopsia y los peritajes tecnológicos, que serán fundamentales para reconstruir las últimas horas de la víctima y determinar si actuó solo o con ayuda.