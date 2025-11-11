En vivo Radio La Red
Policiales
Femicidio
Necochea
FEMICIDIO

Quién es Ángel Andrés Gutiérrez, el principal detenido por el femicidio de Débora Bulacio en Necochea

Ángel Andrés Gutiérrez es oriundo de Villa Cacique, Barker y fue detenido por el femicidio de su pareja, Débora Bulacio. Llevaban dos años de relación marcada por la violencia.

Quién es Ángel Andrés Gutiérrez, el principal detenido por el femicidio de Débora Bulacio en Necochea
Leé también Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: la insólita reacción de los Sena y sus extraños mensajes
Juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: la insólita reacción de los Sena y sus extraños mensajes. (Foto: archivo)

A las 14.30 de este martes, la Policía ordenó desalojar el área que separa el predio del camping Miguel Lillo con el Lago de los Cisnes. Minutos después, se confirmaba el hallazgo: un cuerpo había sido enterrado en el lugar.

Tras más de dos días de búsqueda, los investigadores hallaron el cadáver de Débora Bulacio, de 38 años, quien estaba desaparecida desde hacía cuatro días. La mujer había viajado desde Barker hasta Necochea con su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, de 32, con la intención de “pasar unos días tranquilos y limar asperezas”, según contaron sus hermanas, Natalia y Yanina.

El hombre fue detenido e imputado por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. La jueza de Garantías Aída Lhez dispuso su prisión preventiva a pedido del fiscal Walter Pierrestegui, titular de la UFI N° 10 de Violencia de Género de Necochea. En la audiencia de indagatoria, Gutiérrez se negó a declarar.

"La relación llevaba dos años, pero interrumpidos. Iban y venían, se peleaban mucho. Él es una persona violenta, fue violento con mi hermana. Pero Debi lo perdonaba y volvía una y otra vez. Era una relación tóxica”, relató Natalia, la menor de las hermanas Bulacio. “A nosotros, y hablo también por mis padres, ese tipo no nos gustaba y le hablábamos a Debi para que lo deje de una vez, pero no podía”, agregó.

Débora, madre de tres hijos, era oriunda de Barker y vivía con sus padres. En los últimos tiempos alternaba días en la casa de Gutiérrez, también vecino del lugar. Un vecino del lugar reveló en declaraciones a la prensa que Gutiérrez tenía antecedentes por violencia de género: “En la fiscalía de Azul hay asentada una denuncia de su ex pareja”. Natalia confirmó ese dato: “Por eso le decíamos que se alejara, que la cosa podía terminar mal”.

Los hermanos de Débora trabajan en el Servicio Penitenciario de la Unidad 37 de Villa Cacique. “Siempre tenía unos pesos en el bolsillo, y así fue como la invitó a Necochea. Fueron a dedo desde Barker y no avisó a mis viejos, lo hizo medio a escondidas porque sabía que no lo iban a tomar bien”, contó Natalia sobre el vínculo de su hermana y Gutiérrez. Además, detalló que el presunto femicida vivía solo y se dedica a la albañilería.

La discusión y los testigos

Los testigos del camping relataron haber escuchado una fuerte discusión el sábado por la noche. “Hubo gritos y ruidos fuertes que venían de esa carpa”, narraron. La mañana del domingo, alrededor de las 8.30, vieron a Gutiérrez salir solo del predio. El sereno del lugar notó que Débora no había registrado su salida, aunque su novio sí se había duchado esa noche.

El fiscal Pierrestegui confirmó que el cuerpo fue hallado enterrado en una zona de vegetación densa próxima al lago, dentro del mismo camping, y que estaba vestido. “Teníamos indicios del triste final del caso. Se le ofreció al detenido una pericia psicológica y se negó. Pero entregó su celular desbloqueado. No fueron solamente las cámaras lo que nos llevó al resultado”, precisó. La autopsia se realizaría en las horas siguientes para determinar la causa de muerte.

