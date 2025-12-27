En vivo Radio La Red
Política
Javier Milei
Deuda
Gobierno

Javier Milei garantizó que asumirán los vencimientos de la deuda en 2026: "Argentina va a pagar"

El Presidente aseguró que el Ministerio de Economía trabaja en la instrumentación de la cancelación de los 4 mil millones de dólares en el comienzo del nuevo año. Luis Caputo destacó que buscan “eliminar la dependencia con Wall Street”.

Javier Milei garantizó que asumirán los vencimientos de la deuda en 2026. 

Argentina va a pagar su deuda, no tengan dudas”, afirmó este sábado el presidente Javier Milei, al referirse a los vencimientos previstos para 2026, que ascienden a US$ 12.600 millones, con US$ 4.200 millones concentrados en enero. Esta afirmación se da un día después de que el Gobierno logró aprobar el Presupuesto 2026 en el Congreso.

Leé también Las reservas del Banco Central alcanzaron el nivel más alto desde la llegada de Milei
El mandatario señaló que la estructura de financiamiento y los pagos está a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, quien días antes había ratificado que su objetivo es reducir la dependencia de Wall Street y avanzar hacia un esquema de financiamiento propio.

Milei brindó declaraciones a Radio Mitre luego de que el Senado aprobara el Presupuesto 2026 y la ley de “Inocencia Fiscal”, medidas que, según el Gobierno, son claves para consolidar la estabilidad fiscal.

En paralelo, el Banco Central cerró la semana con una fuerte compra de divisas: casi US$ 600 millones en un día, lo que llevó las reservas a un nuevo récord de la gestión Milei: US$ 43.610 millones.

Somos el gobierno que más reservas compró en la historia: 30 mil millones de dólares”, sostuvo Milei, quien también celebró que tras las elecciones legislativas “se desplomó el riesgo y volvió la demanda de dinero”.

Luis Caputo: “Queremos eliminar la dependencia con Wall Street”

Caputo escribió en su cuenta de X que “el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, al responder si habrá una emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026: “¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”.

Tras la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, Caputo también utilizó sus redes para defender al Banco Nación y apuntar contra exigencias de otros bancos: “Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde la instrucción es cumplir estrictamente la ley”.

El ministro remarcó que allí los ahorristas pueden depositar dólares y disponer de ellos inmediatamente, para consumo o ahorro “como en cualquier lugar del mundo”.

Caputo incluso reaccionó con un “me gusta” a un mensaje que cuestionaba controles internos del sistema bancario y pedía que “no rompan más” a quienes buscan invertir dólares no declarados.

