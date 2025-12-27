Javier Milei garantizó que asumirán los vencimientos de la deuda en 2026: "Argentina va a pagar"

Embed

“Somos el gobierno que más reservas compró en la historia: 30 mil millones de dólares”, sostuvo Milei, quien también celebró que tras las elecciones legislativas “se desplomó el riesgo y volvió la demanda de dinero”.

Luis Caputo: “Queremos eliminar la dependencia con Wall Street”

Caputo escribió en su cuenta de X que “el objetivo es ir eliminando la dependencia que el país tiene con Wall Street”, al responder si habrá una emisión de deuda en Nueva York en enero de 2026: “¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí”.

Tras la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, Caputo también utilizó sus redes para defender al Banco Nación y apuntar contra exigencias de otros bancos: “Si en sus bancos les piden cosas de más, no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde la instrucción es cumplir estrictamente la ley”.

Si en sus bancos les piden cosas de más (léase, romper las p…), no pierdan su tiempo. Pueden ir al Banco Nación, donde su presidente dará la instrucción de cumplir estrictamente con la ley, esto es que la persona sólo tenga que mostrar que se ha adherido al régimen de ganancia… https://t.co/WW9NA3L3X0 — totocaputo (@LuisCaputoAR) December 27, 2025

El ministro remarcó que allí los ahorristas pueden depositar dólares y disponer de ellos inmediatamente, para consumo o ahorro “como en cualquier lugar del mundo”.

Caputo incluso reaccionó con un “me gusta” a un mensaje que cuestionaba controles internos del sistema bancario y pedía que “no rompan más” a quienes buscan invertir dólares no declarados.