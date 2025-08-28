Crimen de Claudia Scrazzolo: el detalle que compromete a la hija de la mujer asesinada

Además, cámaras de seguridad de la zona registraron movimientos sospechosos durante la madrugada. A las 3:50 se detectó la llegada de un Peugeot 208 negro, del que bajaron el novio de la menor y su padre, Fabio Ruiz Díaz. Minutos después, ambos salieron de la vivienda junto a la adolescente y se dirigieron a Monte Grande. A las 4:05, un Fiat Cronos oscuro estacionó frente a la propiedad y un hombre no identificado se retiró en ese vehículo.

Los celulares de la víctima, de su hija y del novio fueron secuestrados, luego de comprobarse que la adolescente usó el teléfono de su madre para enviar un mensaje a su lugar de trabajo a las 8:00 de la mañana, justificando su ausencia por “problemas personales”.

Los primeros indicios descartaron un robo, ya que no se detectaron faltantes en la vivienda. Aunque aún no se definió la situación procesal de la menor, las sospechas apuntan a su posible participación en el crimen.

La causa quedó en manos de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, que investiga el hecho como un femicidio y ya ordenó la declaración de testigos.