Crimen de Claudia Scrazzolo: el detalle que compromete a la hija de la mujer asesinada

En las últimas horas, la Policía Bonaerense encontró el cuerpo de Claudia Scrazzolo, de 38 años, semienterrado en el patio de su vivienda ubicada en la calle Alem al 169, en el barrio Santa Marta de Tristán Suárez, partido de Ezeiza.
El crimen de Claudia Scrazzolo en Ezeiza: el detalle que compromete a la hija de la mujer asesinada
El hallazgo ocurrió luego de que su hija, de 15 años, realizara una denuncia. La adolescente relató que al regresar de la casa de su novio ingresó a la habitación de su madre y encontró un charco de sangre. Al dirigirse al patio trasero, descubrió el cuerpo envuelto en una sábana.
Los investigadores constataron múltiples heridas de arma blanca en la víctima, además de barro y manchas de sangre en distintos sectores de la propiedad. En el fondo de la casa, tierra removida confirmaba la tentativa de ocultamiento.
La menor fue entrevistada por profesionales de la Dirección de Niñez, mientras que también declaró su novio, Fernando Ruiz Díaz (24). Sin embargo, ambos testimonios fueron considerados confusos y contradictorios.
Además, cámaras de seguridad de la zona registraron movimientos sospechosos durante la madrugada. A las 3:50 se detectó la llegada de un Peugeot 208 negro, del que bajaron el novio de la menor y su padre, Fabio Ruiz Díaz. Minutos después, ambos salieron de la vivienda junto a la adolescente y se dirigieron a Monte Grande. A las 4:05, un Fiat Cronos oscuro estacionó frente a la propiedad y un hombre no identificado se retiró en ese vehículo.
Los celulares de la víctima, de su hija y del novio fueron secuestrados, luego de comprobarse que la adolescente usó el teléfono de su madre para enviar un mensaje a su lugar de trabajo a las 8:00 de la mañana, justificando su ausencia por “problemas personales”.
Los primeros indicios descartaron un robo, ya que no se detectaron faltantes en la vivienda. Aunque aún no se definió la situación procesal de la menor, las sospechas apuntan a su posible participación en el crimen.
La causa quedó en manos de la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, que investiga el hecho como un femicidio y ya ordenó la declaración de testigos.