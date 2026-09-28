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La drástica decisión de Juan Pablo Vojvoda tras la dolorosa eliminación de Racing ante Boca

Juan Pablo Vojvoda tomó una decisión tras la derrota de Racing ante Boca en Copa Argentina que dejó su continuidad en duda. Los detalles.

Juan Pablo Vojvoda tomó una decisión tras la derrota de Racing ante Boca en Copa Argentina que dejó su continuidad en duda. 

Juan Pablo Vojvoda tomó una decisión tras la derrota de Racing ante Boca en Copa Argentina que dejó su continuidad en duda. 

La crisis deportiva de Racing Club sumó un capítulo de enorme impacto en la ciudad de Rosario. La Academia sufrió una derrota extremadamente difícil de asimilar en los cuartos de final de la Copa Argentina: ganaba 2-0 en el Estadio Gigante de Arroyito y acariciaba el pase a semifinales, pero Boca Juniors reaccionó en una ráfaga sobre el cierre y terminó eliminándolo por 3-2. El duro golpe desnudó la fragilidad del momento albiceleste y provocó una determinación drástica por parte del entrenador Juan Pablo Vojvoda, la cual encendió las alarmas en Avellaneda sobre su permanencia en el cargo.

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El desarrollo de los últimos 20 minutos de juego resultó devastador para la estructura del equipo. El Xeneize desplegó una ráfaga ofensiva arrolladora liderada por Enner Valencia, autor de un épico triplete para revertir el marcador y sellar la clasificación de su club, dejando a la escuadra conducida por Vojvoda con las manos vacías en el certamen federal.

Qué decisión tomó Juan Pablo Vojvoda tras la derrota de Racing ante Boca

Visiblemente golpeado por el desenlace del partido, el director técnico de la Academia resolvió no dar la cara ante los medios de comunicación en las instalaciones del estadio rosarino. Vojvoda suspendió la habitual conferencia de prensa posterior al encuentro, profundizando la incertidumbre respecto a su futuro en la institución.

Lejos de atenuar el clima de tensión, la postura del estratega se sostuvo al momento de abandonar el vestuario. El DT tampoco brindó declaraciones en la zona mixta: se retiró en absoluto silencio, con el rostro serio, para subir directamente al micro junto con la delegación del plantel profesional.

Cómo queda el panorama de Racing en la temporada y la clasificación a las copas 2027

La dolorosa eliminación agrava un presente sumamente complejo para el conjunto de Avellaneda en el plano local. Racing marcha anteúltimo en la Zona A del Torneo Clausura y se ubica en el puesto 22 de la tabla anual, un registro que complica de manera drástica sus aspiraciones de acceder a competencias internacionales para la temporada 2027.

Salvo que concrete un sprint final milagroso en la recta decisiva del campeonato local, el cuadro albiceleste sabe que la única vía restante para asegurar un boleto a las copas continentales de 2027 es consagrarse campeón del Torneo Clausura. Con este adverso panorama por delante y la vacilante postura del cuerpo técnico tras la caída en Rosario, la continuidad de Vojvoda ingresó en un terreno de total indefinición.

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