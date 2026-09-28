La drástica decisión de Juan Pablo Vojvoda tras la dolorosa eliminación de Racing ante Boca

La crisis deportiva de Racing Club sumó un capítulo de enorme impacto en la ciudad de Rosario. La Academia sufrió una derrota extremadamente difícil de asimilar en los cuartos de final de la Copa Argentina: ganaba 2-0 en el Estadio Gigante de Arroyito y acariciaba el pase a semifinales, pero Boca Juniors reaccionó en una ráfaga sobre el cierre y terminó eliminándolo por 3-2. El duro golpe desnudó la fragilidad del momento albiceleste y provocó una determinación drástica por parte del entrenador Juan Pablo Vojvoda, la cual encendió las alarmas en Avellaneda sobre su permanencia en el cargo.