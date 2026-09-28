La drástica decisión de Juan Pablo Vojvoda tras la dolorosa eliminación de Racing ante Boca

Cómo queda el panorama de Racing en la temporada y la clasificación a las copas 2027

La dolorosa eliminación agrava un presente sumamente complejo para el conjunto de Avellaneda en el plano local. Racing marcha anteúltimo en la Zona A del Torneo Clausura y se ubica en el puesto 22 de la tabla anual, un registro que complica de manera drástica sus aspiraciones de acceder a competencias internacionales para la temporada 2027.

Salvo que concrete un sprint final milagroso en la recta decisiva del campeonato local, el cuadro albiceleste sabe que la única vía restante para asegurar un boleto a las copas continentales de 2027 es consagrarse campeón del Torneo Clausura. Con este adverso panorama por delante y la vacilante postura del cuerpo técnico tras la caída en Rosario, la continuidad de Vojvoda ingresó en un terreno de total indefinición.