Se filtró la millonaria suma que Wanda Nara le reclama a Mauro Icardi por sus hijas: "Una locura"

La panelista amplió la información y detalló que esa suma correspondería a las dos hijas que tienen en común Wanda e Icardi. "30 mil dólares se dice que está fijada por las dos niñas", precisó. Frente a esa versión, la letrada reafirmó su postura y remarcó: "Con ese monto que dijeron es desproporcionado para vivir en Argentina es desproporcionado. Ese número es desproporcionado".

Más adelante, desde el estudio le preguntaron directamente si el futbolista estaría dispuesto a afrontar una cuota de ese valor. Sin brindar detalles sobre la estrategia judicial de su representado, la abogada volvió a insistir con el mismo argumento: "No puedo contestar. Ese número para la cuota alimentaria es desproporcionado. Las nenas están viviendo en Argentina, eh".

Qué dijo Lara Piro de Wanda Nara

La disputa judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas luego de que trascendiera una presunta medida que podría impedirle al futbolista abandonar la Argentina en medio del conflicto por la cuota alimentaria de las hijas que tiene con la conductora.

La información fue revelada por Ángel de Brito, quien aseguró que la Justicia habría avanzado con una resolución que condicionaría la salida del país del delantero hasta tanto se regularice la situación vinculada a los alimentos reclamados por Wanda.

En ese contexto, Lara Piro, una de las abogadas de Icardi, habló en el programa El Ejército de la Mañana (Bondi) y se mostró sorprendida por la versión que circuló públicamente. "Ayer Ángel contó que el juez dio curso a que Icardi no salga del país, ¿esto es cierto?", le consultó Pepe Ochoa.

A lo que Piro lanzó: "Tiene más información que nosotras, no se nos notificó de eso. Pero bueno, puede ser como la doctora Rosenfeld tiene una relación bastante cercana con su señoría, puede ser que se lo haya adelantado Ana, calculo a eso porque a nosotros no nos informaron nada".

Más adelante, la letrada explicó los motivos por los que junto a Elba Marcovecchio solicitaron una audiencia urgente para abordar distintas cuestiones relacionadas con la causa. Según sostuvo, consideran que las medidas impulsadas por la otra parte exceden lo razonable y terminan perjudicando el vínculo entre el futbolista y sus hijas.

"La audiencia se pidió porque no se puede seguir monetizando a dos criaturas. Como yo pienso también escribo y lo hemos puesto en los escritos judiciales: la señora Wanda Nara monetiza a sus hijas. Si pide multas o cauciones de 8 millones de mangos para que el padre vea a sus hijas, eso es monetizar a tus hijas", aseguró.