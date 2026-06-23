Mauro Icardi fue contra Wanda Nara y la acusó por el cuidado de una de sus hijas: el motivo que desató la polémica

Con tono crítico, señaló que todo se reduce a un uso indebido de los procesos judiciales: “Ya termina siendo la utilización de un proceso para hostigar al padre en los pocos días que está acá con su hija”.

Cuál fue la polémica declaración de Lara Piro contra Wanda Nara por la audiencia de urgencia con Mauro Icardi

Lara Piro volvió a apuntar contra Wanda Nara en medio de la disputa judicial que enfrenta a Mauro Icardi con su exmujer por los alimentos de sus hijas, luego de que trascendiera una medida que podría impedirle salir de Argentina.

Ángel de Brito fue quien reveló que se había trabado una resolución que condicionaba al futbolista: no podría abandonar el país sin antes cancelar la supuesta deuda en concepto de alimentos.

En ese marco, una de las abogadas de Icardi habló en El Ejército de la Mañana (Bondi) y se mostró crítica hacia la mediática y su representante legal, Ana Rosenfeld, cuestionando el monto que se le exige al jugador.

"Ayer Ángel contó que el juez dio curso a que Icardi no salga del país, ¿esto es cierto?", preguntó Pepe Ochoa. Piro respondió con ironía: "Tiene más información que nosotras, no se nos notificó de eso. Pero bueno, puede ser como la doctora Rosenfeld tiene una relación bastante cercana con su señoría, puede ser que se lo haya adelantado Ana, calculo a eso porque a nosotros no nos informaron nada".

La letrada explicó por qué su socia, Elba Marcovecchio, pidió una audiencia urgente: "La audiencia se pidió porque no se puede seguir monetizando a dos criaturas. Como yo pienso también escribo y lo hemos puesto en los escritos judiciales: la señora Wanda Nara monetiza a sus hijas. Si pide multas o cauciones de 8 millones de mangos para que el padre vea a sus hijas, eso es monetizar a tus hijas".

Con tono firme, agregó: "Son 30 mil dólares por las dos pero si las chicas gastan 30 mil dólares que tiene que pagar Mauro, Wanda tendría que pagar la otra mitad, que son otros 30. Ni las hijas de Máxima Zorreguieta y el Rey de Holanda gastan 60 mil dólares por mes, esa es la realidad".

La abogada insistió en que se trata de un abuso: "Eso es un enriquecimiento ilícito que pretende la señora Wanda Nara, no hay otra forma, porque las chicas no tienen esos gastos. Mauro quiere pagar lo que corresponde, no lo que se le antoja a Wanda".

También cuestionó la extensión de la medida judicial: "Los alimentos provisorios no se pueden mantener durante casi dos años porque es prolongar de manera irrazonable una medida cautelar, cuando pasa los 6 meses te hacen caer los alimentos provisorios. Entonces ¿por qué a Wanda Nara se lo mantenemos durante dos años sin que liquide un gasto de los chicos? Son caprichosos esos 30 mil dólares".

Finalmente, cerró con un planteo directo: "Que haga el listadito y cuánto aporta ella a la manutención de las niñas. Porque Wanda Nara es tan o más millonaria que Mauro Icardi, entonces tiene las mismas obligaciones. (Icardi) Tiene que pagar lo que necesitan sus hijas dentro de su posición económica pero ¿a qué límite? ¿A gastar un departamento por mes? Porque lo que plantea Wanda es que las chicas gastan 60 mil dólares por mes".