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Un caballo descontrolado arrastró un carruaje y provocó una tragedia familiar

La víctima tenía 18 años y el dramático accidente tuvo su desenlace fatal cuando el joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza al caer. Investigan al cochero y suspendieron al conductor.

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El joven se acababa de enterar de que lo habían aceptado en una prestigiosa universidad de la India. (Foto; The New York Times).

El joven se acababa de enterar de que lo habían aceptado en una prestigiosa universidad de la India. (Foto; The New York Times).

Lo que debía ser una celebración familiar terminó en una tragedia conmocionante en pleno corazón de Nueva York. Romanch Mahajan, un joven turista de 18 años oriundo de India, murió tras sufrir un grave golpe en la cabeza cuando el caballo que tiraba del carruaje en el que viajaba junto a su familia se desbocó en Central Park.

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El dramático accidente ocurrió el miércoles por la tarde, cerca de la fuente Cherry Hill. Según relató Deepak Mahajan, padre de la víctima, la familia había contratado un paseo en carruaje para celebrar la graduación de Romanch de la escuela secundaria y un reciente logro académico: había sido admitido en la prestigiosa Universidad Manipal de Jaipur.

Todo transcurría con normalidad hasta que el cochero detuvo el vehículo para tomar una fotografía familiar. Mientras intentaba encuadrar la imagen, se alejó momentáneamente del caballo y del carruaje. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado: el animal se asustó, comenzó a galopar sin control, subió a una vereda y atravesó sectores de césped mientras arrastraba el carruaje a gran velocidad.

"Pedíamos ayuda desesperadamente", recordó el padre del joven. En medio del caos, la madre de Romanch cayó del vehículo. Al verla en peligro, el adolescente saltó para intentar asistirla.

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La muerte de Romanch Mahajan en un carruaje de Central Park convirtió en tragedia un paseo familiar en Nueva York (Foto: captura FOX News)

La muerte de Romanch Mahajan en un carruaje de Central Park convirtió en tragedia un paseo familiar en Nueva York (Foto: captura FOX News)

El joven golpeó violentamente su cabeza contra el suelo y quedó inconsciente. Fue trasladado de urgencia al hospital NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas. El resto de la familia sobrevivió al accidente, aunque el carruaje terminó chocando contra otro vehículo similar y volcó, quedando completamente destruido.

Investigan al cochero y suspenden al conductor

El episodio ocurrió alrededor de las 14:45 y rápidamente derivó en una investigación. Desde el sindicato que representa a los conductores de carruajes cuestionaron duramente el accionar del cochero.

"Un conductor nunca debería alejarse de su caballo para sacar fotografías", afirmó Alexander Kemp, vicepresidente del sindicato Transport Workers Union Local 100, quien pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

El caballo involucrado, llamado Sampson, tiene siete años y llevaba apenas seis semanas trabajando en Central Park. Según trascendió, no sufrió heridas de consideración. El propietario del carruaje confirmó además que el conductor fue suspendido de manera indefinida mientras avanza la investigación. Fuentes policiales identificaron al cochero como Ertan Gokdepe, residente del distrito de Queens.

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Romanch Mahajan junto a su familia. (Foto: The New York Times).

Romanch Mahajan junto a su familia. (Foto: The New York Times).

El accidente reabre el debate sobre los carruajes tirados por caballos

La muerte del joven provocó una inmediata reacción de organizaciones defensoras de los animales, funcionarios y entidades vinculadas a la gestión de Central Park.

Según datos de la organización que administra el parque, desde mayo de 2025 se registraron al menos ocho incidentes relacionados con caballos en Central Park y sus alrededores.

Entre ellos figuran:

  • Un choque entre carruajes ocurrido el mes pasado.
  • Un caballo que ingresó al carril contrario y colisionó contra varios vehículos.
  • La reciente muerte de un caballo llamado Deniz tras ingerir una planta tóxica dentro del parque.

La organización animalista NYCLASS aseguró que esta sería la primera muerte humana vinculada directamente a un accidente de carruaje del que tienen registro.

La reacción del alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el episodio como un "incidente horrible" y expresó su intención de trabajar junto al Concejo Municipal para avanzar hacia el fin de los carruajes tirados por caballos en Central Park.

Por su parte, el concejal Christopher Marte volvió a impulsar un proyecto de ley que busca prohibir esta actividad en los próximos años. "Este incidente debe tomarse muy en serio. Le arrebató el sueño a mi hijo", expresó su padre, quien había viajado con él a Nueva York para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida.

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