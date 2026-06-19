Un caballo descontrolado arrastró un carruaje y provocó una tragedia familiar

7GN3VKQVLZG25O6EIKWJIVRELU La muerte de Romanch Mahajan en un carruaje de Central Park convirtió en tragedia un paseo familiar en Nueva York (Foto: captura FOX News)

El joven golpeó violentamente su cabeza contra el suelo y quedó inconsciente. Fue trasladado de urgencia al hospital NewYork-Presbyterian Weill Cornell Medical Center, donde falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas. El resto de la familia sobrevivió al accidente, aunque el carruaje terminó chocando contra otro vehículo similar y volcó, quedando completamente destruido.

Investigan al cochero y suspenden al conductor

El episodio ocurrió alrededor de las 14:45 y rápidamente derivó en una investigación. Desde el sindicato que representa a los conductores de carruajes cuestionaron duramente el accionar del cochero.

"Un conductor nunca debería alejarse de su caballo para sacar fotografías", afirmó Alexander Kemp, vicepresidente del sindicato Transport Workers Union Local 100, quien pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido.

El caballo involucrado, llamado Sampson, tiene siete años y llevaba apenas seis semanas trabajando en Central Park. Según trascendió, no sufrió heridas de consideración. El propietario del carruaje confirmó además que el conductor fue suspendido de manera indefinida mientras avanza la investigación. Fuentes policiales identificaron al cochero como Ertan Gokdepe, residente del distrito de Queens.

romanch-mahajan-junto-a-su-familia-foto-the-new-york-times-2OCUHYUJKJDEVO6FU6OHKIFKXI Romanch Mahajan junto a su familia. (Foto: The New York Times).

El accidente reabre el debate sobre los carruajes tirados por caballos

La muerte del joven provocó una inmediata reacción de organizaciones defensoras de los animales, funcionarios y entidades vinculadas a la gestión de Central Park.

Según datos de la organización que administra el parque, desde mayo de 2025 se registraron al menos ocho incidentes relacionados con caballos en Central Park y sus alrededores.

Entre ellos figuran:

Un choque entre carruajes ocurrido el mes pasado.

Un caballo que ingresó al carril contrario y colisionó contra varios vehículos.

La reciente muerte de un caballo llamado Deniz tras ingerir una planta tóxica dentro del parque.

La organización animalista NYCLASS aseguró que esta sería la primera muerte humana vinculada directamente a un accidente de carruaje del que tienen registro.

La reacción del alcalde de Nueva York

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el episodio como un "incidente horrible" y expresó su intención de trabajar junto al Concejo Municipal para avanzar hacia el fin de los carruajes tirados por caballos en Central Park.

Por su parte, el concejal Christopher Marte volvió a impulsar un proyecto de ley que busca prohibir esta actividad en los próximos años. "Este incidente debe tomarse muy en serio. Le arrebató el sueño a mi hijo", expresó su padre, quien había viajado con él a Nueva York para celebrar uno de los momentos más importantes de su vida.