La curiosa frase de Mac Allister sobre Ailén Cova que hizo pensar a todos en Cami Mayan.

¿Por qué Camil Mayan le hizo una demanda a Alexis Mac Allister?

Camila Mayan le inició una demanda a Alexis Mac Allister reclamando una compensación económica de seis millones de dólares, argumentando que dejó de lado sus propios proyectos profesionales para acompañar la carrera del futbolista durante los casi tres años que convivieron en Inglaterra, mientras él se desempeñaba en el Brighton & Hove Albion de la Premier League.

Además de la compensación económica, Mayan alegó que existía un acuerdo implícito que no fue respetado por Mac Allister, lo acusó de retener pertenencias personales y también de infidelidad, señalamientos que el jugador negó reiteradamente.

La justicia argentina se declaró incompetente para resolver el conflicto dado que la convivencia entre la pareja ocurrió en Inglaterra, lo que dejó sin efecto la compensación reclamada en el país.

Sin embargo, el abogado de Mayan, Ignacio Trimarco, confirmó que presentarán una apelación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la jueza de primera instancia les había dado la razón para investigar pruebas radicadas en Argentina.

El problema de litigar bajo jurisdicción británica es que en el Reino Unido no existe la figura de compensación económica que ella exige, lo que complica seriamente sus posibilidades de obtener el dinero reclamado.