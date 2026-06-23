La curiosa frase de Mac Allister sobre Ailén Cova que hizo pensar a todos en Cami Mayan.

Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Austria en Dallas, Alexis Mac Allister fue entrevistado por Sofía Martínez y aprovechó para hablar de su flamante paternidad.
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Una afirmación del jugador Alexis Mac Allister sobre Ailén Cova llevó a pensar a muchos en su ex, Camila Mayan.
Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Austria en Dallas, Alexis Mac Allister fue entrevistado por Sofía Martínez y aprovechó para hablar de su flamante paternidad.
Al referirse a si el Mundial tenía un significado especial por ser padre, el mediocampista respondió: "Sí, obviamente es especial. Es el primero. Si bien mi mujer dice que son dos porque Alaia ya estaba en la panza en el anterior, pero para mí es el primero".
La frase generó inmediata confusión: varios usuarios interpretaron que "el anterior" aludía al Mundial de Qatar 2022, lo que abría interrogantes sobre la cronología de su historia con Ailén Cova, con quien inició su relación en diciembre de 2022, justo cuando terminaba ese torneo.
La influencer Marcia Frisciotti, conocida como Pochi de Gossipeame, salió a despejar el malentendido a través de sus historias de Instagram. Según su lectura, Mac Allister no estaba hablando del Mundial anterior sino del Día del Padre pasado, cuando aún estaba en pareja con Camila Mayan y Ailén ya lo consideraba padre porque Alaia venía en camino. Mientras tanto, madre e hija siguieron el partido desde las tribunas del estadio de Dallas, luciendo prendas con los colores albicelestes, y las imágenes de la pequeña familia se volvieron virales pocas horas después del partido.
Camila Mayan le inició una demanda a Alexis Mac Allister reclamando una compensación económica de seis millones de dólares, argumentando que dejó de lado sus propios proyectos profesionales para acompañar la carrera del futbolista durante los casi tres años que convivieron en Inglaterra, mientras él se desempeñaba en el Brighton & Hove Albion de la Premier League.
Además de la compensación económica, Mayan alegó que existía un acuerdo implícito que no fue respetado por Mac Allister, lo acusó de retener pertenencias personales y también de infidelidad, señalamientos que el jugador negó reiteradamente.
La justicia argentina se declaró incompetente para resolver el conflicto dado que la convivencia entre la pareja ocurrió en Inglaterra, lo que dejó sin efecto la compensación reclamada en el país.
Sin embargo, el abogado de Mayan, Ignacio Trimarco, confirmó que presentarán una apelación ante la Corte Suprema de Justicia, argumentando que la jueza de primera instancia les había dado la razón para investigar pruebas radicadas en Argentina.
El problema de litigar bajo jurisdicción británica es que en el Reino Unido no existe la figura de compensación económica que ella exige, lo que complica seriamente sus posibilidades de obtener el dinero reclamado.