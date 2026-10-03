Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

15 + 5 = 20

La expresión queda así: 20 × 7 - 48 ÷ 8 + 17

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

20 × 7 = 140 | 48 ÷ 8 = 6

La expresión queda así: 140 - 6 + 17

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

140 - 6 = 134 |

134 + 17 = (?)

Resultado final: 151

La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien intenta avanzar simplemente de izquierda a derecha desde el inicio, puede alterar por completo el valor de la cuenta. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera breve y entretenida.