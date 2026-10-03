Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 5) × 7 - 48 ÷ 8 + 17.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (15 + 5) × 7 - 48 ÷ 8 + 17.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
15 + 5 = 20
La expresión queda así: 20 × 7 - 48 ÷ 8 + 17
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
20 × 7 = 140 | 48 ÷ 8 = 6
La expresión queda así: 140 - 6 + 17
El cierre se hace de izquierda a derecha.
140 - 6 = 134 |
134 + 17 = (?)
La trampa está en resolver por impulso y no por jerarquía matemática. Si alguien intenta avanzar simplemente de izquierda a derecha desde el inicio, puede alterar por completo el valor de la cuenta. Por eso este tipo de juego es ideal para entrenar concentración, memoria de trabajo y atención a los detalles de una manera breve y entretenida.
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