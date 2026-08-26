Tenía 19 años, fue a un encuentro de motos y lo asesinaron: su último mensaje antes de morir

Tenía 19 años, fue a un encuentro de motos y lo asesinaron.

La denuncia de la familia de Mauro Cubillas: “Le quisieron sacar la moto”

Según la reconstrucción realizada a partir del relato de la familia, Mauro había conseguido que un amigo le prestara una moto para participar del evento. En determinado momento se alejó del grupo y habría sido interceptado por dos personas que también se desplazaban en una motocicleta.

Los sospechosos, de acuerdo con esta versión, intentaron quitarle el vehículo. Mauro se habría resistido y comenzó un forcejeo. En medio de esa situación, uno de los atacantes sacó un arma y le disparó en el pecho.

A pesar de estar herido, el joven consiguió acelerar e intentó escapar. Recorrió algunos metros hasta que perdió el control de la moto y se produjo un choque cuya mecánica todavía es materia de investigación.

Su mamá, Mirna, aseguró que la familia necesita encontrar personas que hayan presenciado ese momento para terminar de reconstruir la secuencia. “Buscamos testigos, que aparezcan las cámaras, que la Policía actúe rápido porque estaban encapuchados”, reclamó en diálogo con Arriba Argentinos (eltrece).

Según explicó, después del disparo su hijo intentó alejarse de los agresores: “En un momento se pierde él porque se asustó y aceleró y fue un par de metros más hasta que se cayó y no sabemos bien si chocó con un auto o a otro”.

El último mensaje que Mauro le mandó a su mamá

La concentración de motos era una experiencia nueva para Mauro. Su familia aseguró que nunca antes había participado de un evento de esas características y que tampoco les había contado que pensaba hacerlo.

“Era la primera vez que iba, no sabía nadie de mi familia. No nos contó porque seguramente sabía que no lo íbamos a dejar”, relató Mirna.

La última comunicación entre madre e hijo ocurrió a las 17.15 del domingo. “Me dijo: ‘Termino de hacer lo que estoy haciendo con mi amigo y voy para allá’”, recordó la mujer.

Después de ese mensaje, Mauro dejó de responder. El amigo que lo acompañaba explicó posteriormente que el joven había dicho que iba a “dar una vuelta” y regresaría poco después. Pero nunca volvió. “Cuando lo fueron a buscar lo encontraron tirado”, contó su mamá.

Tras encontrarlo gravemente herido, comenzaron las comunicaciones desesperadas con la familia y el traslado hacia un centro de salud de Virrey del Pino.

“Pensé que iba a encontrarlo con una pierna rota”

Mirna relató que inicialmente no conocía la gravedad de lo ocurrido. Mientras viajaba hacia el hospital, creía que su hijo había sufrido solamente un accidente con la moto. “Yo iba creyendo que iba a encontrármelo con la pierna rota, pensando en qué le iba a decir, preocupada por si no tenía casco”, recordó.

La realidad que encontró al llegar fue devastadora: Mauro había muerto. “Cuando llegué me encontré con que mi hijo ya estaba muerto”, expresó entre lágrimas.

El dato que terminó modificando la reconstrucción inicial del episodio fue la existencia de una herida de arma de fuego, que reforzó la hipótesis denunciada por la familia sobre un ataque previo al accidente.

Buscan cámaras y testigos para reconstruir el crimen

La causa quedó a cargo de la UFI Temática de Homicidios de La Matanza, que ordenó distintas medidas para determinar cómo se produjo la muerte del joven.

Los investigadores trabajan sobre los testimonios recogidos y buscan establecer qué ocurrió inmediatamente antes de que Mauro perdiera el control de la motocicleta. Uno de los puntos centrales será determinar si efectivamente fue interceptado por dos delincuentes y reconstruir el recorrido que hicieron los sospechosos.

La familia también lanzó un pedido público para encontrar testigos, videos o imágenes de cámaras de seguridad tomadas en las inmediaciones del kilómetro 41 de la Ruta 3 durante el encuentro de motos.

Esos registros podrían resultar determinantes para identificar a los dos hombres que, según la denuncia familiar, intentaron robarle la moto y escaparon después del disparo.