"Quiso protegerla": la historia del chico que dio la vida para salvar a su mamá de delincuentes

El joven recibió tres disparos durante un asalto en la puerta de su casa. Los atacantes serían cuatro adolescentes del barrio.

El asesinato de Dilan Joel Insfram, de apenas 17 años, conmueve a todo el distrito de La Matanza. El adolescente perdió la vida el último sábado cuando intentó defender a su mamá de un violento asalto a metros de su casa. En medio del forcejeo, los delincuentes le dispararon a quemarropa y, pese a ser trasladado de urgencia a un hospital, murió a los pocos minutos.

La tragedia se desencadenó en horas de la tarde en el cruce de las calles Manzoni y Cepeda, cuando la madre de Dilan, Alicia Ojeda, estaba estacionando para ingresar al garaje. El joven había bajado del auto para abrir el portón cuando un grupo de cuatro ladrones armados apareció y los sorprendió.

De acuerdo con fuentes policiales, los delincuentes abrieron la puerta del conductor e intentaron arrastrar a la mujer fuera del coche. Dilan reaccionó al instante: se interpuso para protegerla y, en medio de la violencia, recibió tres disparos. Uno de ellos lo impactó en el cuello y los otros dos en la axila derecha.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Hospital Simplemente Evita, pero los médicos no lograron salvarlo. La noticia de su muerte generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos, que no salen del estupor por la brutalidad del hecho.

Los agresores: cuatro menores identificados

Según informaron fuentes de la investigación al portal Inforbano, la Policía Bonaerense identificó a cuatro adolescentes como los presuntos autores del ataque. Uno de ellos, de tan solo 15 años, fue señalado como el autor de los disparos y quedó detenido después de que su propia madre lo entregara a las autoridades.

De acuerdo con declaraciones de vecinos, estos jóvenes ya habían protagonizado varios episodios delictivos en la zona en los últimos días, incluso el robo a un profesor de la Escuela Secundaria Nº 12.

“Dilan murió por defender a su mamá. No puede ser que tengamos que vivir con este miedo todos los días”, expresó un vecino con indignación, reflejando el clima de bronca y dolor que atraviesa a toda la comunidad.

Otro habitante del barrio, entrevistado por el diario La Matanza, aseguró: “Los delincuentes son del barrio, y cometieron varios delitos. Trabajan con este modus operandi: se dedican a levantar autos acá en el mismo barrio y la policía no hace nada. En un mes, los mismos participaron de cuatro robos donde quedaron captados por las cámaras de seguridad y lamentablemente hoy se cobraron la vida de Dilan”.

Una allegada a la víctima compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de una foto de Dilan celebrando su último cumpleaños. “Con el corazón roto y sin palabras de consuelo”, escribió en su cuenta de Facebook, graficando la tristeza que atraviesa a la familia.

El asesinato también generó fuertes reclamos hacia las autoridades locales y provinciales. “Estamos cansados de vivir con miedo. Hoy le tocó a Dilan, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, señaló otra vecina durante una improvisada concentración en la esquina donde ocurrió el hecho.

El avance de la causa

Mientras tanto, la fiscalía avanza con la investigación para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados. Los pesquisas confirmaron que los cuatro sospechosos residen en el mismo barrio y ya tenían antecedentes de robo.

El caso volvió a exponer el debate sobre la edad de imputabilidad de los menores en hechos violentos y la necesidad de reforzar la presencia policial en zonas críticas del conurbano.

