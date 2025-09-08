"Quiso protegerla": la historia del chico que dio la vida para salvar a su mamá de delincuentes

Los agresores: cuatro menores identificados

Según informaron fuentes de la investigación al portal Inforbano, la Policía Bonaerense identificó a cuatro adolescentes como los presuntos autores del ataque. Uno de ellos, de tan solo 15 años, fue señalado como el autor de los disparos y quedó detenido después de que su propia madre lo entregara a las autoridades.

De acuerdo con declaraciones de vecinos, estos jóvenes ya habían protagonizado varios episodios delictivos en la zona en los últimos días, incluso el robo a un profesor de la Escuela Secundaria Nº 12.

dilan-joel-insfram-tenia-17-anos-foto-gentileza-inforbano-CKQMSLDJGNC5DCBTFLK4W5VL44

“Dilan murió por defender a su mamá. No puede ser que tengamos que vivir con este miedo todos los días”, expresó un vecino con indignación, reflejando el clima de bronca y dolor que atraviesa a toda la comunidad.

Otro habitante del barrio, entrevistado por el diario La Matanza, aseguró: “Los delincuentes son del barrio, y cometieron varios delitos. Trabajan con este modus operandi: se dedican a levantar autos acá en el mismo barrio y la policía no hace nada. En un mes, los mismos participaron de cuatro robos donde quedaron captados por las cámaras de seguridad y lamentablemente hoy se cobraron la vida de Dilan”.

Una allegada a la víctima compartió un emotivo mensaje en redes sociales acompañado de una foto de Dilan celebrando su último cumpleaños. “Con el corazón roto y sin palabras de consuelo”, escribió en su cuenta de Facebook, graficando la tristeza que atraviesa a la familia.

El asesinato también generó fuertes reclamos hacia las autoridades locales y provinciales. “Estamos cansados de vivir con miedo. Hoy le tocó a Dilan, mañana puede ser cualquiera de nosotros”, señaló otra vecina durante una improvisada concentración en la esquina donde ocurrió el hecho.

El avance de la causa

Mientras tanto, la fiscalía avanza con la investigación para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados. Los pesquisas confirmaron que los cuatro sospechosos residen en el mismo barrio y ya tenían antecedentes de robo.

El caso volvió a exponer el debate sobre la edad de imputabilidad de los menores en hechos violentos y la necesidad de reforzar la presencia policial en zonas críticas del conurbano.