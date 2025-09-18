En vivo Radio La Red
Polémica en Estados Unidos

Video del escándalo: qué dijo el famoso Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk que lo llevó a su cancelación "indefinida"

Es uno de los programas de talk-show más conocidos y exitosos de los Estados Unidos. Jimmy Kimmel fue el presentador de varias ceremonias de los premios Oscar. Trump embiste contra esos programas en un debate sobre la libertad de prensa.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel, el conocidísimo conductor norteamericano, dejado cesante por un comentario sobre el caso Kirk. Trump, aplaudió la medida. (Foto: A24.com)
Leé también Ataque a la ciencia: Donald Trump contra el avance de la vacuna que permitió terminar con la pandemia
Trump y Kennedy Jr. contra la vacuna que logró terminar con la pandemia. (Foto: A24.com)

El Gobierno de Trump está muy sensibilizado por el asesinato del influencer Charlie Kirk, y lo tomó como una cruzada personal. No perdona ningún comentario que cuestione actitudes previas del asesinado.

Kimmel avanzó sobre ese terreno y se encontró con la furia del Gobierno. Sumada a la reacción casi instantánea de la cadena ABC, uno de los prestadores más importante de las señales que pueden ver los norteamericanos: decidió no pasar más ese programa por sus redes de abonados.

ABC anunció la suspensión "indefinida" del ciclo de Kimmel. Y, luego, como si fuera una acción coordinada, el presidente Trump emitió una serie de mensajes, alegrándose porque se levantara el programa. Y fue más lejos: dijo que todos esos programas son muy malos, con poco rating y con mensajes que afectan a la opinión de los norteamericanos.

En concreto, pidió que todos esos envíos se levanten y desaparezcan de las ofertas para los televidentes. Por supuesto, no dijo nada de mensajes similares, pero de signo contrario, que se emiten diariamente desde señales como Fox News, sobre los políticos demócratas y sus seguidores.

El caso Kimmel es apenas la punta del iceberg de la transformación compleja de la sociedad norteamericana. La primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de opinión. Sólo la Justicia puede actuar contra dicho que alguien pueda considerar falsos o agraviantes.

Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca parece querer imponer un "código" sobre qué es lícito opinar, yendo por encima de esa garantía constitucional, pilar del sistema de libertad en los Estados Unidos.

Kirk, Kimmel y la libertad de opinión

La manera brutal del asesinato de Michael Kirk es una causa grave para la política norteamericana. Alguien planeó la manera para asesinarlo con una precisión que espanta. Llevó un rifle de alta precisión, para armar en el lugar. A 180 metros de distancia, necesitó un solo tiro para darle en el cuello a Kirk y herirlo mortalmente.

Por eso, Estados Unidos debate cómo la violencia en los dichos y mensajes, se traduce en casos de violencia directa contra personas. Ya hubo varios casos. También con los demócratas, como hace pocos días: la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, fue asesinada a tiros junto a su esposo dentro de su casa.

Trump lo consideró a Kirk un héroe nacional y le otorgó una medalla postmortem. Al mismo tiempo, habló de una izquierda radical como responsable cuando no se había podido capturarlo al asesino. Y Kimmel hizo un comentario en sentido contrario. El asesino puede ser un joven que compartía ideas con Kirk.

El presidente de los Estados Unidos, en su mensaje por las redes sociales, enfocó, como suele hacerlo, su recelo con los comunicadores.

mensaje de Trump por kimmel

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
