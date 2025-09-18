Video del escándalo: qué dijo el famoso Jimmy Kimmel sobre Charlie Kirk que lo llevó a su cancelación "indefinida"

En concreto, pidió que todos esos envíos se levanten y desaparezcan de las ofertas para los televidentes. Por supuesto, no dijo nada de mensajes similares, pero de signo contrario, que se emiten diariamente desde señales como Fox News, sobre los políticos demócratas y sus seguidores.

El caso Kimmel es apenas la punta del iceberg de la transformación compleja de la sociedad norteamericana. La primera enmienda de la Constitución garantiza la libertad de opinión. Sólo la Justicia puede actuar contra dicho que alguien pueda considerar falsos o agraviantes.

Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca parece querer imponer un "código" sobre qué es lícito opinar, yendo por encima de esa garantía constitucional, pilar del sistema de libertad en los Estados Unidos.

Kirk, Kimmel y la libertad de opinión

La manera brutal del asesinato de Michael Kirk es una causa grave para la política norteamericana. Alguien planeó la manera para asesinarlo con una precisión que espanta. Llevó un rifle de alta precisión, para armar en el lugar. A 180 metros de distancia, necesitó un solo tiro para darle en el cuello a Kirk y herirlo mortalmente.

Por eso, Estados Unidos debate cómo la violencia en los dichos y mensajes, se traduce en casos de violencia directa contra personas. Ya hubo varios casos. También con los demócratas, como hace pocos días: la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, Melissa Hortman, fue asesinada a tiros junto a su esposo dentro de su casa.

Trump lo consideró a Kirk un héroe nacional y le otorgó una medalla postmortem. Al mismo tiempo, habló de una izquierda radical como responsable cuando no se había podido capturarlo al asesino. Y Kimmel hizo un comentario en sentido contrario. El asesino puede ser un joven que compartía ideas con Kirk.

El presidente de los Estados Unidos, en su mensaje por las redes sociales, enfocó, como suele hacerlo, su recelo con los comunicadores.

