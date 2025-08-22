"Vinieron a matar": el duro testimonio de la esposa de Rey tras los incidentes en Avellaneda

Qué mensaje dejó Laura Rey en sus redes sociales

Además de difundir el chat, la esposa del arquero realizó un fuerte descargo personal. En un posteo, expresó su repudio a la violencia y su solidaridad con quienes sufrieron las agresiones:

“Con el corazón en la mano. Por todos los que intentamos que el fútbol sea familia. Esto no es futbolístico. Esto tiene que ver con los inadaptados de la vida que arruinan el fútbol. A quienes no deberían permitir pisar un estadio de fútbol nunca más en la vida. Nadie tiene que dar la vida por los colores”.

La publicación rápidamente generó repercusión y sumó miles de reacciones de hinchas que compartieron la preocupación por lo sucedido en Avellaneda.

Por qué al esposa de Rey pidió no alimentar la rivalidad entre Argentina y Chile

En otro fragmento de su descargo, Laura Rey hizo hincapié en la necesidad de no convertir la violencia en un problema entre países. “Con el corazón en la mano porque Chile es un país que amo. Escuchar a los medios de allá vendiendo información falsa no hace más que generar esa rivalidad dañina entre ambos países. Esto no tiene que ver ni con fútbol ni con nacionalidades”, expresó.

En su reflexión, la esposa del arquero también subrayó: “¿Quién empezó? Ya se sabe… ¿Cómo terminó? También. Anoche, perdimos todos”.

El testimonio de Rey se suma a la larga lista de voces que en las últimas horas repudiaron los hechos de violencia ocurridos en Avellaneda. Lo sucedido no solo obligó a suspender un partido internacional, sino que también dejó una herida profunda en trabajadores, hinchas y familias que estaban en el estadio y quedaron en medio de una batalla campal.

Con la investigación en curso y el futuro del estadio de Independiente en duda, la voz de los protagonistas y de quienes acompañan a los futbolistas se convierte en un llamado urgente a reflexionar sobre los límites de la pasión en el fútbol y la necesidad de erradicar definitivamente a los violentos de las tribunas.