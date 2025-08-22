En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Independiente
Avellaneda
INDEPENDIENTE - U. DE CHILE

"Vinieron a matar": el duro testimonio de la esposa de Rey tras los incidentes en Avellaneda

Laura Rey, esposa del arquero de Independiente, compartió un chat en el que describen el calvario que vivieron trabajadores del club durante los incidentes con la barra de Universidad de Chile.

Vinieron a matar: el duro testimonio de la esposa de Rey tras los incidentes en Avellaneda

La suspensión del partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 sigue dejando secuelas y testimonios estremecedores. Laura Rey, esposa del arquero y capitán del Rojo, compartió en redes sociales un chat en el que se detallan los dramáticos momentos que vivieron empleados del club durante la previa y el desarrollo de los incidentes que obligaron a suspender el encuentro en Avellaneda.

Leé también El fuerte comunicado de Independiente sobre los graves hechos de violencia en la Copa Sudamericana
el fuerte comunicado de independiente sobre los graves hechos de violencia en la copa sudamericana

Qué contó la esposa de Rodrigo Rey sobre lo ocurrido

En una historia de Instagram, Rey difundió un mensaje que le llegó de parte de trabajadores que estaban en la tribuna Sur Alta, el sector que ocupaban los simpatizantes de la Universidad de Chile.

Según relató, en un primer momento la persona que le escribió prefirió no entrar en detalles, pero luego amplió con duras descripciones sobre lo que vivieron: “Tanto las chicas de limpieza como los chicos que estaban en la parte donde venden la comida fueron desnudados y obligados a hacer cosas que no quiso repetir en cámara. Fracturaron a gente de la seguridad privada y a una de las chicas de la seguridad la cortaron en el cuello. Vinieron a matar, no todos, pero esa gente vino a matarnos, no hay otra explicación. La tristeza y la bronca es mucha”.

esposa_rey_independiente

El testimonio refleja la brutalidad de los hechos que se vivieron en el estadio, donde la violencia superó los límites de un enfrentamiento entre barras y terminó golpeando a trabajadores que nada tenían que ver con el conflicto.

Qué mensaje dejó Laura Rey en sus redes sociales

Además de difundir el chat, la esposa del arquero realizó un fuerte descargo personal. En un posteo, expresó su repudio a la violencia y su solidaridad con quienes sufrieron las agresiones:

“Con el corazón en la mano. Por todos los que intentamos que el fútbol sea familia. Esto no es futbolístico. Esto tiene que ver con los inadaptados de la vida que arruinan el fútbol. A quienes no deberían permitir pisar un estadio de fútbol nunca más en la vida. Nadie tiene que dar la vida por los colores”.

La publicación rápidamente generó repercusión y sumó miles de reacciones de hinchas que compartieron la preocupación por lo sucedido en Avellaneda.

esposa_rey_independiente2

Por qué al esposa de Rey pidió no alimentar la rivalidad entre Argentina y Chile

En otro fragmento de su descargo, Laura Rey hizo hincapié en la necesidad de no convertir la violencia en un problema entre países. “Con el corazón en la mano porque Chile es un país que amo. Escuchar a los medios de allá vendiendo información falsa no hace más que generar esa rivalidad dañina entre ambos países. Esto no tiene que ver ni con fútbol ni con nacionalidades”, expresó.

En su reflexión, la esposa del arquero también subrayó: “¿Quién empezó? Ya se sabe… ¿Cómo terminó? También. Anoche, perdimos todos”.

El testimonio de Rey se suma a la larga lista de voces que en las últimas horas repudiaron los hechos de violencia ocurridos en Avellaneda. Lo sucedido no solo obligó a suspender un partido internacional, sino que también dejó una herida profunda en trabajadores, hinchas y familias que estaban en el estadio y quedaron en medio de una batalla campal.

Con la investigación en curso y el futuro del estadio de Independiente en duda, la voz de los protagonistas y de quienes acompañan a los futbolistas se convierte en un llamado urgente a reflexionar sobre los límites de la pasión en el fútbol y la necesidad de erradicar definitivamente a los violentos de las tribunas.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Independiente Avellaneda
Notas relacionadas
El ministro del Interior de Chile fue recibido por Patricia Bullrich tras los incidentes en Independiente
El nuevo y grave problema que enfrenta la dirigencia de Independiente tras los hechos de violencia
Barras de la U. de Chile intentaron tomar la comisaría y agredieron a un periodista de América TV

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar