Renunció Ernesto García Maañón, el juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder

Renunció el juez de San Isidro Enrique García Maañón tras la denuncia en su contra por acoso y abuso de poder.

El audio privado que expuso la intimidad

Lo que terminó de acelerar la denuncia formal fue un episodio público en el grupo institucional de WhatsApp del tribunal. En ese grupo, Ernesto García Maañón expresó que no deseaba seguir trabajando con G.B.S. y sugirió que había cometido errores durante su gestión anterior. Este comentario, realizado ante todos los miembros de la Cámara, llevó a la mujer a reenviar en ese mismo chat un audio que el magistrado le había grabado en abril.

En ese audio, García Maañón le confesaba su atracción sexual, asegurando que eso no influiría en lo laboral. "Si algo entiendo es de mujeres y caballos", decía en una frase que la denunciante calificó como cosificadora y ofensiva. Aseguraba también que quería “tener algo” con ella, pero que no insistiría si no era correspondido. La transcripción del mensaje fue adjuntada a la denuncia.

ernesto-garcia-maanon-fue-denunciado-por-una-empleada-judicial-foto-clarin-WFJTOZ26ARHZ5AKMSGAKELDPVA Ernesto García Maañón fue denunciado por una empleada judicial. (Foto: genileza Clarín)

Intervención de la Procuración y avance judicial

Tras la presentación ante la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte, el caso fue remitido a la Procuración General, encabezada por Julio Conte Grand. Desde allí, las actuaciones llegaron a la Fiscalía General de San Isidro, donde comenzó una Investigación Penal Preparatoria a cargo del fiscal José Amallo y ahora, el proceso está actualmente en curso.

El procedimiento apunta a esclarecer si los hechos denunciados configuran delitos penales, además de faltas administrativas. Por lo pronto, la exposición de la conversación y los antecedentes laborales de la denunciante le otorgaron una fuerte visibilidad al caso.

Renuncia antes del regreso judicial

Su renuncia fue presentada formalmente por su abogado, Adrián Murcho, ante la Secretaría de Personal de la Suprema Corte. Lo hizo justo un día antes del final de la feria judicial de invierno. Si bien se interpreta como un intento de evitar una posible suspensión o juicio político, la salida de García Maañón del cargo no frena el avance de la causa penal.

La dimisión no impide que pueda ser eventualmente imputado o incluso condenado si la investigación avanza hacia esa dirección. En paralelo, la Corte bonaerense deberá decidir si toma medidas disciplinarias internas contra el exmagistrado.

ernesto-garcia-maanon-renuncio-tras-ser-denunciado-por-acoso-sexual-foto-facebook-ernesto-garcia-maanon-IY67ZZNGWZDRXCORVJ4X22IP7E Ernesto García Maañón renunció tras ser denunciado por acoso sexual. (Foto: Facebook Ernesto García Maañón)

La situación de Ernesto García Maañón abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el acoso y el abuso de poder dentro del Poder Judicial argentino. Aunque son raros los casos que llegan a judicializarse en este ámbito, la visibilidad de la denuncia y el respaldo institucional con que contó la víctima sientan un precedente.