Primero, "dijeron que no lo tenían" y después alegaron que los familiares tenían que "presentarse con un abogado", detalla a este portal Martín, tío de Nahuel Córdoba. A esto se le sumó que "nunca hubo un solo demorado" por el caso y que "tampoco se secuestró el vehículo", aunque la persona que protagonizó el choque estaría identificada.

“Al día de hoy, la abogada, cuando quiso entrar a la causa, no pudo. Y cuando lo logró, se encontró con que no había nada. No se llamó a declaración indagatoria al único imputado ni se llamó a los dos testigos que hay, uno de los cuales es el amigo de Nahuel que iba en la otra moto. Tampoco se pidieron los videos del Centro de Monitoreo o los de un vecino, que muestra cómo la camioneta choca a Nahuel”, dice Martín, al referirse a la labor de la Fiscalía Nº 1 de Saladillo, a cargo de Patricia Hortel.

Según la familia, las imágenes del Centro de Monitoreo que ellos mismos pudieron recuperar muestran el recorrido del acusado y su arribo a la casa de un oficial tras el crimen. Los allegados a Nahuel Córdoba creen que el hombre salía de una fiesta. En este marco, la familia convocó para este sábado 2 de julio a una marcha pacífica en Saladillo.

"Convocamos a una movilización pacífica y sin ningún tipo de disturbios para pedir justicia por lo que me ha pasado a mí y también para vos que, si por alguna razón te llegara a pasar, no tengas que andar por los distintos organismos pidiendo por favor que tengan que dar alguna explicación”, expresó el padre de Nahuel en un llamado público a los vecinos del lugar.