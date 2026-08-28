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Exclusivo A24: los nuevos videos que complican a "Bebote" Álvarez y lo muestran con cocaína

Los registros, difundidos en exclusiva por A24 en Wifi, muestran al exjefe de la barra de Independiente manipulando cocaína y cuestionando la calidad de un cargamento enviado desde Bolivia.

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Los registros

Los registros, difundidos en exclusiva por A24 en Wifi, muestran al exjefe de la barra de Independiente manipulando cocaína y cuestionando la calidad de un cargamento enviado desde Bolivia. (Foto: A24)

El exjefe de la barrabrava de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez, aparece en nuevos videos que forman parte de la investigación judicial por una presunta organización narcocriminal internacional y que fueron difundidos en exclusiva por A24 en el programa Wifi, conducido por Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti. En las imágenes, se lo observa enojado por la calidad de un cargamento que había recibido su organización desde Bolivia y explicando cómo identificar si la sustancia era pura.

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En uno de los videos, Álvarez manipula un pequeño cuadrado blanco mientras cuestiona la calidad de la droga que había llegado desde Bolivia. En ese contexto, explica cómo debería comportarse la sustancia al ejercer presión sobre ella: “Yo ahí estoy haciendo fuerza. Hago fuerza y no explota y se hace todo polvo. Este es el pescadito. Si y quiero partir a la mitad lo parto y no se hace polvo”.

Según explicó Wiñazki, la organización que integraba Álvarez había recibido un cargamento de cocaína que, para el exlíder de la barra de Independiente, no era de buena calidad.

Los videos forman parte del expediente que investiga el juez Pablo Yadarola. En el marco de las tareas realizadas, los investigadores descubrieron registros audiovisuales vinculados con los fabricantes de la cocaína que enviaban la droga desde Bolivia a integrantes del grupo de Álvarez. En esas imágenes también se mostraba el proceso de elaboración de la sustancia en medio de la selva.

De acuerdo con la información difundida en el programa, la estructura investigada tendría un alcance trasnacional, internacional e intercontinental.

La declaración de “Bebote” Álvarez

Álvarez llegó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 para prestar declaración ante Yadarola. La indagatoria se extendió durante casi cinco horas y contó con la intervención de la Secretaría N° 3, a cargo de Damián Mazzucco.

El exjefe de la barra de Independiente está acusado de integrar presuntamente una organización dedicada al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína desde Bolivia.

Luego de declarar, quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Unidad N.º 29 Alcaidía Penal Federal.

La detención y los allanamientos

La detención se concretó durante la madrugada, a partir de cinco allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta. El operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue quien comunicó la detención y señaló que Álvarez estaba acusado de formar parte de una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.

Álvarez gozaba del régimen de libertad condicional, beneficio que perderá a partir de esta nueva situación judicial. (Foto: Presidencia)

Álvarez gozaba del régimen de libertad condicional, beneficio que perderá a partir de esta nueva situación judicial. (Foto: Presidencia)

El origen de la causa

La investigación se inició a partir del hallazgo de unos 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite provenientes de Barcelona, detectados en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

A partir de ese procedimiento, las tareas de investigación avanzaron sobre una estructura dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. En una primera etapa se realizaron 27 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Salta. Los procedimientos terminaron con 11 integrantes de la organización detenidos y el secuestro de droga, divisas, vehículos y dispositivos tecnológicos.

El análisis forense de los teléfonos y de la documentación incautada permitió identificar a nuevos integrantes y colaboradores. También posibilitó reconstruir movimientos financieros y determinar las tareas de logística que cumplían distintos miembros de la estructura.

La detención se concretó durante la madrugada, a partir de cinco allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta. (Foto: Policía Federal)

La detención se concretó durante la madrugada, a partir de cinco allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta. (Foto: Policía Federal)

El vínculo con la barra de Independiente

Pablo “Bebote” Álvarez es el histórico líder de la barra brava de Independiente y referente de “La Gloriosa Banda de Independiente”, una facción enfrentada con “Los Dueños de Avellaneda” por el control de la hinchada.

Antes de esta nueva detención, Álvarez cumplía arresto domiciliario con una tobillera electrónica desde marzo de este año. También había tenido antecedentes de declaraciones ante la Justicia Federal. En 2017 y 2018 fue citado en la causa que investigaba un presunto esquema de lavado de dinero.

La investigación actual continúa para determinar el alcance de la organización, el origen de la droga y el papel que habría cumplido cada uno de sus integrantes.

En pocas palabras

  • Nuevos videos: Se conocieron imágenes de "Bebote" Álvarez manipulando cocaína y cuestionando su calidad.
  • Causa judicial: El exjefe de la barra de Independiente está implicado en una presunta organización narcocriminal internacional.
  • Investigación: La causa se inició por el hallazgo de éxtasis líquido en envíos desde Barcelona y cocaína desde Bolivia.
Resumen generado por Thinkindot AI
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