Exclusivo A24: los nuevos videos que complican a "Bebote" Álvarez y lo muestran con cocaína

De acuerdo con la información difundida en el programa, la estructura investigada tendría un alcance trasnacional, internacional e intercontinental.

La declaración de “Bebote” Álvarez

Álvarez llegó al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 para prestar declaración ante Yadarola. La indagatoria se extendió durante casi cinco horas y contó con la intervención de la Secretaría N° 3, a cargo de Damián Mazzucco.

El exjefe de la barra de Independiente está acusado de integrar presuntamente una organización dedicada al tráfico de drogas de diseño desde España y al ingreso de cocaína desde Bolivia.

Luego de declarar, quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a la Unidad N.º 29 Alcaidía Penal Federal.

La detención y los allanamientos

La detención se concretó durante la madrugada, a partir de cinco allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta. El operativo estuvo a cargo de agentes del Departamento Federal de Investigaciones de la Policía Federal Argentina.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue quien comunicó la detención y señaló que Álvarez estaba acusado de formar parte de una organización narcocriminal que traficaba drogas de diseño desde España e ingresaba cocaína desde Bolivia.

Álvarez gozaba del régimen de libertad condicional, beneficio que perderá a partir de esta nueva situación judicial. (Foto: Presidencia)

El origen de la causa

La investigación se inició a partir del hallazgo de unos 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite provenientes de Barcelona, detectados en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza.

A partir de ese procedimiento, las tareas de investigación avanzaron sobre una estructura dedicada al tráfico internacional de estupefacientes. En una primera etapa se realizaron 27 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Salta. Los procedimientos terminaron con 11 integrantes de la organización detenidos y el secuestro de droga, divisas, vehículos y dispositivos tecnológicos.

El análisis forense de los teléfonos y de la documentación incautada permitió identificar a nuevos integrantes y colaboradores. También posibilitó reconstruir movimientos financieros y determinar las tareas de logística que cumplían distintos miembros de la estructura.

La detención se concretó durante la madrugada, a partir de cinco allanamientos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta. (Foto: Policía Federal)

El vínculo con la barra de Independiente

Pablo “Bebote” Álvarez es el histórico líder de la barra brava de Independiente y referente de “La Gloriosa Banda de Independiente”, una facción enfrentada con “Los Dueños de Avellaneda” por el control de la hinchada.

Antes de esta nueva detención, Álvarez cumplía arresto domiciliario con una tobillera electrónica desde marzo de este año. También había tenido antecedentes de declaraciones ante la Justicia Federal. En 2017 y 2018 fue citado en la causa que investigaba un presunto esquema de lavado de dinero.

La investigación actual continúa para determinar el alcance de la organización, el origen de la droga y el papel que habría cumplido cada uno de sus integrantes.