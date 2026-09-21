Brutal ataque durante una pelea: un joven de 22 años murió tras recibir varios disparos

Lautaro Figueroa, de 22 años, murió después de recibir varios disparos durante una pelea ocurrida el sábado por la noche en Río Cuarto, Córdoba. El ataque ocurrió en el sector conocido como Playa Bonita y quedó registrado en un video.
Lautaro Figueroa tenía 22 años y fue atacado en el sector de Playa Bonita. Permaneció internado en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua y murió el domingo por la noche. La investigación tiene tres personas detenidas.
Lautaro Figueroa tenía 22 años y fue atacado en el sector de Playa Bonita. (Foto: Facebook)
Lautaro Figueroa, de 22 años, murió después de recibir varios disparos durante una pelea ocurrida el sábado por la noche en Río Cuarto, Córdoba. El ataque ocurrió en el sector conocido como Playa Bonita y quedó registrado en un video.
Por el crimen fueron detenidos dos hombres y una mujer, según la información recopilada por el medio cordobés La Voz.
Varias personas se encontraban reunidas en el lugar cuando comenzó una discusión. En medio de la pelea, un joven vestido con un buzo y un pantalón negros efectuó varios disparos contra Figueroa, mientras alrededor se escuchaban gritos.
La secuencia quedó registrada en imágenes. Después del ataque, la víctima quedó tendida en el suelo y el tirador escapó junto con otras personas a bordo de motocicletas.
Luego del ataque, la Policía inició un operativo para localizar a los sospechosos. En ese marco, los agentes interceptaron una Honda Wave en la esquina de Salta y Yapeyú, donde circulaban dos hombres.
Uno de ellos sería el presunto autor de los disparos. De acuerdo con la información difundida por el medio cordobés, los detenidos fueron identificados como Braian Bustos, de 20 años, y Jonathan Castro, de 27.
Figueroa, en tanto, fue trasladado de urgencia al Nuevo Hospital San Antonio de Padua debido a las heridas provocadas por el arma de fuego. El joven murió el domingo alrededor de las 23, como consecuencia de las lesiones sufridas.
La víctima también contaba con antecedentes por tenencia de arma de fuego y estupefacientes.
La investigación quedó en manos del fiscal Luciano Rodríguez, de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto.
Después de las primeras medidas, Bustos fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A Castro, en tanto, le atribuyeron el delito de encubrimiento agravado.
La investigación continuó con un allanamiento realizado en una vivienda de Río Cuarto. Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a una mujer de 22 años y secuestraron un teléfono celular, una motocicleta Honda Wave y distintas prendas de vestir.
La tercera detenida fue identificada como Jennifer Cardozo. La mujer habría colaborado con la huida del presunto autor material del crimen.
Los tres detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal Rodríguez continúa con las medidas destinadas a reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer qué participación tuvo cada uno de los acusados.