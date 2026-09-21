Brutal ataque durante una pelea: un joven de 22 años murió tras recibir varios disparos

Dos detenidos tras un operativo policial

Luego del ataque, la Policía inició un operativo para localizar a los sospechosos. En ese marco, los agentes interceptaron una Honda Wave en la esquina de Salta y Yapeyú, donde circulaban dos hombres.

Uno de ellos sería el presunto autor de los disparos. De acuerdo con la información difundida por el medio cordobés, los detenidos fueron identificados como Braian Bustos, de 20 años, y Jonathan Castro, de 27.

Figueroa, en tanto, fue trasladado de urgencia al Nuevo Hospital San Antonio de Padua debido a las heridas provocadas por el arma de fuego. El joven murió el domingo alrededor de las 23, como consecuencia de las lesiones sufridas.

La víctima también contaba con antecedentes por tenencia de arma de fuego y estupefacientes.

Por el crimen fueron detenidos dos hombres y una mujer. (Foto: @MPFCordoba)

Qué imputaciones recibieron los acusados

La investigación quedó en manos del fiscal Luciano Rodríguez, de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto.

Después de las primeras medidas, Bustos fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. A Castro, en tanto, le atribuyeron el delito de encubrimiento agravado.

La investigación continuó con un allanamiento realizado en una vivienda de Río Cuarto. Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a una mujer de 22 años y secuestraron un teléfono celular, una motocicleta Honda Wave y distintas prendas de vestir.

La tercera detenida fue identificada como Jennifer Cardozo. La mujer habría colaborado con la huida del presunto autor material del crimen.

Los tres detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia. El fiscal Rodríguez continúa con las medidas destinadas a reconstruir cómo ocurrió el ataque y establecer qué participación tuvo cada uno de los acusados.