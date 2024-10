Se conoció el veredicto contra L-Gante, ¿cuántos años de prisión recibió?

Antes de dar el veredicto, el juez Racca aseguró: “Voy a hablar sobre las razones de la decisión que tomé. Me interesa que queden claro los motivos. Pido silencio hasta el final. Si esto no se respeta, voy a desalojar la sala”. “Es muy común que nos encontremos con un caso como el que nos encontramos hoy, distintas hipótesis, distintos hechos. No podemos investigar eternamente”, continuó: “Hay una diferencia entre creer y aceptar. Hay ciertas proposiciones que se dieron por acreditadas, otras no... Es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente”.

El video que compartió L-Gante en las horas previas a conocerse el veredicto del juicio: “Es una payasada total”

En las horas previas a conocerse la resolución final, el compositor decidió compartir un particular posteo ante sus más de cinco millones de seguidores.

En un video difundido en Instagram, una mujer expresó su apoyo al artista. En el mensaje, que luego fue compartido por él mismo, la mujer cuestionó la seriedad del proceso y manifestó su desacuerdo con las acusaciones. “Pobre L-Gante. La verdad es que se pasaron de la raya. Hay tanta delincuencia en el Gran Buenos Aires, o en la Argentina en sí, y se la agarran con este chico”, afirmó, en referencia a lo que considera una atención injustificada sobre el caso del músico en comparación con otros problemas de seguridad a nivel nacional.

A su vez, la misma protagonista del video se refirió a los motivos monetarios que moverían esta causa. “Le quisieron sacar 500 mil dólares para dejar todo en la nada el juicio porque supuestamente secuestró a un matrimonio, lo que es una payasada total”, expresó, con un tono que dejaba claro su postura ante los cargos contra Valenzuela. En el mismo clip, la mujer finalizó con un pedido directo a la justicia en favor del artista: “Dejen en paz al pobre de L-Gante. Espero que el lunes el fallo sea que quedó absuelto”, declaró, expresando su anhelo de que el juicio concluya a favor del cantante.