Se conoció la identidad del hombre que falleció en el incendio de Belgrano donde estaba Felipe Pettinato

La posición del cuerpo era de cúbito ventral, y por lo calcinado que estaba, la identificación fue un proceso complejo, ampliaron a A24.com fuentes de la investigación.

El neurólogo habría cenado con Felipe Pettinato, hijo del músico y conductor Roberto Pettinato, cuando se produjo el fuego, en circunstancias que aún no se determinaron.

E_a2ZdtX0As04Vg.jpg Incendio Belgrano: un muerto y tres personas debieron ser hospitalizadas, entre ellos Felipe Pettinato (Foto: Twitter Emergencias Buenos Aires)

¿Cómo fue el incendio en Belgrano?

Una persona murió y otras tres personas debieron ser trasladadas al Hospital Pirovano por inhalación de humo, entre ellos, Felipe Pettinato (hijo del músico y conductor Roberto Pettinato), al incendiarse este lunes por la noche un departamento en un edificio del barrio porteño de Belgrano, informaron fuentes policiales.

El fuego se desató cerca de las 23.40 en el living de un departamento del piso 22 de un inmueble ubicado en calle Aguilar al 2300 por causas que eran investigadas.

Al ingresar al lugar donde se generaron las llamas los bomberos hallaron a un hombre sin vida, ahora identificado como Melchor Rodrigo, mientras que otros tres jóvenes fueron trasladados al hospital Pirovano afectados por inhalación de monóxido de carbono, según especificó el titular del SAME, Alberto Crescenti.

¿Quién era Melchor Rodrigo, el neurólogo que murió en el incendio de Belgrano?

Melchor Rodrigo nació en Alexandria (Virginia, Estados Unidos) en 1978. A los cuatro años, viajó a Argentina, lugar de origen de sus padres. Desde entonces, vivió en ambos países debido a la flexibilidad que requería el trabajo de su padre. Tras graduarse de médico en la Universidad del Salvador, volvió a su país natal en donde realizó investigaciones en Neuroradiología y Radiología General. Con menos de un año de recibido, publicó trabajos en la World Federation of Neurosurgery.

Posteriormente, en publicaciones prestigiosas como Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe y la Association of University Radiologists. Tuvo experiencia en Anestesiología y, finalmente, decidió seguir su verdadera pasión: la Neurología. Realizó su especialización en el Hospital Fernández y en la Universidad de Buenos Aires. Rápidamente, fue reconocido en el exterior por sus trabajos de investigación y nombrado Jefe de Esclerosis Múltiple y Profesor Internacional en el Congreso Mundial de Controversias en Neurología, siendo el primer -y, hasta ahora- único argentino (nacionalizado en 2017 por elección propia) en ocupar ese puesto. También, el más joven en la historia del Congreso. Ocupó ese lugar durante cuatro veces seguidas hasta el momento.