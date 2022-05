Juanse participó del operativo rescate tras el incendio en el edificio de Felipe Pettinato

El incendio se habría originado en el lugar donde se encontraba Felipe Pettinato, según precisaron desde Buenos Días América. Uno de sus amigos perdió la vida y el conductor fue trasladado por intoxicación de monóxido de carbono.

Felipe luego fue derivado a una clínica especializada privada ya que sufrió un brote psicótico por su anterior antecedente de salud. Está siendo custodiando por la policía por lo que ocurrió.

"Felipe está internado, con custodia policial y es el único testigo porque estaba allí dentro", amplió Antonio Laje en América Tv.

Embed

Roberto Pettinato se refirió esta mañana desde su ciclo radial por Pop al episodio en el que está involucrado su hijo Felipe Pettinato. El conductor aclaró cómo está la salud de Felipe y fue durísimo con la "prensa amarilla".

"Les voy a contar lo que son las pequeñas desgracias de la vida ordinaria. Yo me levanté a la mañana para hacer el programa, a las seis menos cuarto, empecé a hablar con el productor y me enteré exactamente a esa hora. Hablé con Tamara y sé que Felipe está bien", indicó el conductor en declaraciones que publicó Infobae.

Y apuntó: "Leí por ahí que hubo un muerto, tres heridos, en fin, etc... Obviamente yo no voy a creer en la prensa, se podrán imaginar, porque está infectada del amarillismo de toda la vida, no puedo creer en eso".

"Cuando termine el programa voy a hablar con Felipe y ver qué sucedió. Felipe quiero que sepan que está bien. Acá estamos, hello, y así será, muchas veces pasan estas cosas en la vida", señaló Roberto Pettinato.

Y cerró picante: "Eso es para darle tranquilidad a la gente y por favor crean el 30 por ciento de lo que vaya a contar la prensa amarilla porque ahora van a hacerse la gran fiesta sanguinaria y van a hacer cualquier desastre. Cualquier cosa me preguntan a mí".

Embed

La sorpresiva ayuda de Juanse en el momento del incendio

Lo cierto es que apenas se originó el siniestro en el edificio de Belgrano, quien apareció sorpresivamente en el lugar fue Juanse, líder de los Ratones Paranoicos.

El músico, que se presentará en vivo el viernes 3 de junio en el estadio Luna Park, pasaba circunstancialmente con su auto por la zona del incendio en ese momento y ayudó a los médicos y personal policial a socorrer a los vecinos del edificio afectados por las llamas y el monóxido de carbono.

En las imágenes que compartió Es por ahí (América TV) se puede ver al cantante acercarse al lugar para ponerse al tanto de la situación y ponerse a disposición para ayudar. Gran gesto.