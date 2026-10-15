Detuvieron al acosador de Amalia Guiñazú y Moria Casán contó un detalle del calvario que vivió su panelista

Y remarcó el impacto que tuvo la situación en su compañera: "La gente no entiende el desgaste mental que provoca un acoso de esta naturaleza, que te puede paralizar. Estos últimos días, Amalia no quería salir de su casa".

Ojo con un dato: la fuente dice que la noticia se conoció "el miércoles" pero que la detención fue "este jueves", así que escribí "en las últimas horas" para no arrastrar la inconsistencia.

¿Quién es el acosador de Amalia Guiñazú?

El acosador de Amalia Díaz Guiñazú es un hombre de 38 años que fue detenido tras una intensa investigación por hostigar y amenazar de muerte a la periodista de El Trece.

El agresor, cuyo hostigamiento comenzó años atrás cuando la conductora formaba parte del programa El Garage, utilizaba cientos de perfiles falsos en redes sociales para evadir los bloqueos, enviaba perturbadoras amenazas dirigidas a la víctima y a su entorno, e incluso la acechaba físicamente en el canal de televisión.

Al momento de ser capturado en su domicilio, la Policía halló armas de fuego y fotografías impresas tanto de Díaz Guiñazú como de otras famosas del espectáculo.