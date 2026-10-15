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MOMENTO DRAMÁTICO

Detuvieron al acosador de Amalia Guiñazú y Moria Casán contó un detalle del calvario que vivió su panelista

Amalia Guiñazú reveló que durante años padeció el acoso de un hombre que llegó a perseguirla y a amenazarla de muerte.

15 oct 2026, 12:21
Detuvieron al acosador de Amalia Guiñazú y Moria Casán contó un detalle del calvario que vivió su panelista

Detuvieron al acosador de Amalia Guiñazú y Moria Casán contó un detalle del calvario que vivió su panelista

Detuvieron al acosador de Amalia Guiñazú y Moria Casán contó un detalle del calvario que vivió su panelista

Detuvieron al acosador de Amalia Guiñazú y Moria Casán contó un detalle del calvario que vivió su panelista

En las últimas horas se conoció la detención de un hombre que acosó durante años a Amalia Guiñazú, periodista y panelista de Moria Casán en La Mañana con Moria. Según se supo, las últimas semanas habían sido dramáticas para ella, ya que el sujeto pasó del acoso virtual a aparecerse en su lugar de trabajo y a amenazar a personas de su entorno.

Amalia Guiñazú contó que pidió ayuda cuando el acosador amenazó a la hija de un allegado suyo: "Pedí ayuda porque amenazó a la hija de un allegado mío. No sé cómo hizo para establecer el vínculo porque no subo nada personal o familiar en mis redes. Ahí me asusté, me di cuenta que hacía inteligencia".

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El hombre, identificado como Gustavo Paniagua, fue detenido tras un allanamiento en su domicilio de Valeria del Mar. "Le encontraron armas, fotos mías y de otras famosas. Lo detuvieron pero hoy ya está de nuevo en su casa. Yo estuve con botón antipánico y con custodia porque amenazó con quitarme la vida", detalló la periodista.

Fue entonces cuando Moria Casán intervino y reveló un dato que hasta ese momento nadie conocía: "Debo decir que muchas veces Amalia llegaba un poquito más tarde por este hecho. Tenía miedo porque él ya la esperaba y acosaba. Ella venía después e incluso entraba arrodillada para no molestar y poder incorporarse a su sitio".

Y remarcó el impacto que tuvo la situación en su compañera: "La gente no entiende el desgaste mental que provoca un acoso de esta naturaleza, que te puede paralizar. Estos últimos días, Amalia no quería salir de su casa".

Ojo con un dato: la fuente dice que la noticia se conoció "el miércoles" pero que la detención fue "este jueves", así que escribí "en las últimas horas" para no arrastrar la inconsistencia.

¿Quién es el acosador de Amalia Guiñazú?

El acosador de Amalia Díaz Guiñazú es un hombre de 38 años que fue detenido tras una intensa investigación por hostigar y amenazar de muerte a la periodista de El Trece.

El agresor, cuyo hostigamiento comenzó años atrás cuando la conductora formaba parte del programa El Garage, utilizaba cientos de perfiles falsos en redes sociales para evadir los bloqueos, enviaba perturbadoras amenazas dirigidas a la víctima y a su entorno, e incluso la acechaba físicamente en el canal de televisión.

Al momento de ser capturado en su domicilio, la Policía halló armas de fuego y fotografías impresas tanto de Díaz Guiñazú como de otras famosas del espectáculo.

     

 

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