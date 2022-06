Sebastián Villa declaró ante la fiscal y se defendió con una polémica afirmación

Sebastián Villa, por primera vez declaró como imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal

Por primera vez desde que comenzó el caso tras la denuncia de la víctima, el 13 de mayo pasado, se escuchó la versión del delantero colombiano sobre el episodio por el cual se lo acusa y que lo tiene imputado del delito de abuso sexual con acceso carnal, que contempla una pena de prisión efectiva.

Villa afirmó que tuvo relaciones sexuales consentidas con Rocío Tamara Doldán, la joven que denunció haber sido violada por el futbolista colombiano.

Además, días atrás declaró también otra joven que estuvo esa noche en la casa de Villa y relató que ella también había sufrido un ataque sexual por parte del futbolista, aunque le dijo a la fiscal González que prefería no instar la acción penal, es decir que no quería denunciarlo. Aunque este nuevo episodio no se podrá investigar sin el aval de la víctima, a la fiscal le sirve como medida de prueba sobre la personalidad del imputado.

La fiscal Vanesa González ya pidió en una oportunidad la detención de Villa el pasado 7 de junio, pero el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, rechazó el planteo y le exigió que profundice la investigación.

Esta no es la única causa penal que involucra al colombiano, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre en otro expediente que le inició Daniela Cortés, expareja suya por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning.

Se filtró un audio del asistente de Sebastián Villa: "Se trató de buscar una solución pero ella no quiso"

Qué dice la denuncia en contra de Sebastián Villa

La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la denunciante, Rocío Tamara Doldán, la ratificó de manera presencial en la fiscalía.

La víctima contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el Country "Venado II" de la localidad bonaerense de Canning, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel de Boca.

Según la denuncia, Villa había consumido "mucho alcohol" y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores de la delegación.

Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador y allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.