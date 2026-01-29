Las señales de Zaira Nara en redes y la teoría que sacude al billonario europeo Robert Strom
Una teoría inesperada entre Zaira Nara y el billonario europeo Robert Strom suma misterio a un romance que habría durado menos de lo esperado. Qué pasó.
29 ene 2026, 17:18
Las señales de Zaira Nara en redes y la teoría que sacude al billonario europeo Robert Strom
Las señales en redes sociales volvieron a poner bajo la lupa la vida sentimental de Zaira Nara. Después de varias semanas de rumores y silencio, en las últimas horas surgieron indicios que alimentan la versión de una ruptura con el tenista europeo Robert Strom, con quien se la había vinculado durante el verano en Punta del Este.
La información fue revelada por Pochi de Gossipeame, quien detectó un detalle clave en Instagram: Zaira y Strom dejaron de seguirse mutuamente. Un gesto que, en el universo del espectáculo, suele leerse como una señal inequívoca de final.
“¡It’s over! Zaira y Strom duraron lo que dura un titular de portal”, escribió la panelista, acompañando el mensaje con capturas que evidencian el unfollow entre ambos. Pero no se quedó ahí. Pochi también deslizó una teoría sobre el origen del romance y su abrupto desenlace: según su análisis, el vínculo habría tenido un trasfondo más estratégico que sentimental.
“Me cierra mucho la teoría de que él quería darle celos a su ex”, expresó, y agregó que esa ex pareja actualmente estaría viajando por el sudeste asiático con otra persona. Un detalle que, para la creadora de Gossipeame, explicaría tanto el inicio como el corto recorrido de la relación.
Así, con un simple movimiento en redes, el supuesto romance habría quedado oficialmente en el pasado. En el mundo del espectáculo, a veces, un "dejar de seguir" dice más que mil palabras.
Qué dijo Zaira Nara tras ser acusada de "mala onda" en Paraguay
Tras los duros comentarios que circularon en la televisión paraguaya por su participación en un evento, Zaira Nara optó por responder de manera veloz y categórica desde las redes sociales.
La modelo mostró en sus historias de Instagram un mensaje vía WhatsApp con una representante de la marca de ese evento donde fue convocada y en el que se remarcaba su calidez y buena predisposición.
"Chicas gracias por todo ayer. Explotó Paraguay con Zaira. Locura total", se leía en el texto. Y luego se agregó que quedaron encantados con su presencia: "Díganle, por favor, gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full. Es una divina realmente, le amamos".
Al mostrar la prueba para contrarrestar esa versión que circuló en la televisión de ese país, la modelo agregó un tanto molesta: "Amigos de América TV, díganle a Lucas Renatto que está muy confundido".
Así, Zaira Nara enfrentó rápido el rumor de un escándalo en el evento y remarcó que su paso allí fue valorado de manera positiva por la marca que la contrató para asistir.