Las señales de Zaira Nara en redes y la teoría que sacude al billonario europeo Robert Strom

Así, con un simple movimiento en redes, el supuesto romance habría quedado oficialmente en el pasado. En el mundo del espectáculo, a veces, un "dejar de seguir" dice más que mil palabras.

Zaira Nara y Robert Strom

Qué dijo Zaira Nara tras ser acusada de "mala onda" en Paraguay

Tras los duros comentarios que circularon en la televisión paraguaya por su participación en un evento, Zaira Nara optó por responder de manera veloz y categórica desde las redes sociales.

La modelo mostró en sus historias de Instagram un mensaje vía WhatsApp con una representante de la marca de ese evento donde fue convocada y en el que se remarcaba su calidez y buena predisposición.

"Chicas gracias por todo ayer. Explotó Paraguay con Zaira. Locura total", se leía en el texto. Y luego se agregó que quedaron encantados con su presencia: "Díganle, por favor, gracias de nuestra parte también por venir, ponerle la mejor de las ondas y estar ahí a full. Es una divina realmente, le amamos".

Al mostrar la prueba para contrarrestar esa versión que circuló en la televisión de ese país, la modelo agregó un tanto molesta: "Amigos de América TV, díganle a Lucas Renatto que está muy confundido".

Así, Zaira Nara enfrentó rápido el rumor de un escándalo en el evento y remarcó que su paso allí fue valorado de manera positiva por la marca que la contrató para asistir.