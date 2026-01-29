El Gobierno declara por DNU la Emergencia Ignea en la Patagonia

El Gobierno prometió poner a disposición de las provincias y personas afectadas, toda la infraestructura y recursos, como fondos ATN, helicópteros, aviones de las Fuerzas Armadas, equipos de bomberos, defensa civil y asistencia social del Ministerio de Capital Humano para atender a los afectados.

El operativo estará coordinado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) cuyo titular es Santiago Hardie. Todo en el marco del Plan de Manejo del Fuego, que depende ahora del Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.

En ese marco, este jueves se vieron ingresar a la Casa Rosada a los ministros mencionados, a Carlos Presti de Defensa, y a Pettovello, que ya empezaron a coordinar la movilización de efectivos e infraestructura hacia las provincias afectadas.

Como anticipo de la emergencia ígnea, este jueves se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que establece medidas para el financiamiento del sistema de bomberos voluntarios en todo el país.

Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50.

Este monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de $ 94.924.971,75 para cada una.

Los fondos están destinados a la adquisición de equipamiento, materiales, equipos de vestuario y otros elementos necesarios para la lucha contra el fuego y la protección civil, además del mantenimiento de dichos recursos.

Por otra parte, la Casa Rosada confirmó que transfirió fondos ATN a la provincia de Chubut por $4.000 millones.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), a través de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios, recibirá $2.584.880.009,64.

Ese presupuesto estará orientado a cubrir gastos de fiscalización, establecimiento de centros regionales de control, adquisición de equipamiento, movilidad, traslados, formación de instructores, diseño de cursos y subsidios extraordinarios en situaciones de emergencia, informaron fuentes oficiales.