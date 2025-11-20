A24.com

ES DIFÍCIL

Tras el faltazo a LAM, el hermano de Lissa Vera reveló el duro presente que vive la artista

Luego de haber faltado al programa de Ángel Brito, Jorge, el hermano de Lissa Vera, habló sobre el presente de la cantante.

20 nov 2025, 17:43
La inesperada ausencia de Bandana en LAM generó un fuerte revuelo mediático y abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. El grupo tenía pautada una visita al ciclo de Ángel de Brito para promocionar el show de este domingo, pero a pocas horas del programa se anunció desde las redes que la presencia quedaba cancelada.

En medio de ese clima, el hermano y manager de Lissa Vera decidió hablar en el streaming Ya Fue Todo para aclarar cuál es la verdadera situación de la artista. Según explicó, la cantante atraviesa un momento personal y de salud delicado que la obligó a bajarse de ciertas notas televisivas y a enfocarse únicamente en los ensayos del show.

“Lissa no se siente muy bien, está pasando por una situación de salud que tiene que ver con una especie de estrés post traumático por la situación que vivió con Lourdes en su momento y con Leandro García Gómez”, afirmó el hermano de la cantante. Y agregó: Todo eso la dejó desgastada y se está resguardando para cumplir su compromiso del show de Bandana. Va a los ensayos y nada más”.

El hermano fue claro respecto a la prioridad actual de la intérprete: cuidarse para poder presentarse en el recital. Por eso detalló que Lissa no cuenta con la energía suficiente para afrontar largas jornadas de entrevistas, viajes y compromisos mediáticos. Tal como expresó, “Lissa está entre lo principal y lo accesorio; lo principal es el compromiso asumido y los ensayos para que salga bien. Tiene poca energía y no está para hacer un itinerario de 12 horas. Ella me dice que físicamente no está bien y la cabeza no le da para eso”.

En este punto, cobra importancia el antecedente que atravesó Lissa cuando denunció a Leandro García Gómez, exnovio de Lourdes Fernández, durante la desaparición de la cantante semanas atrás. Aquella situación la afectó de forma profunda y todavía hoy le genera consecuencias emocionales y físicas. Su hermano lo resumió con firmeza al afirmar: “Todo el mundo sabe lo que ella hizo por Lourdes: puso el cuerpo, sus recursos y arriesgó su integridad. Es algo que hoy le pasa factura y hay que cuidarla”.

Cabe recordar que, durante esa crisis, Lissa había manifestado públicamente el miedo que le generaba la denuncia, incluso planteando la posibilidad de que el acusado intentara lastimarla. La Justicia, ante ese riesgo, le otorgó un botón antipánico, una medida que reflejó la seriedad de lo que estaba viviendo.

Con estas declaraciones, la familia de la artista buscó calmar la situación, aclarar los motivos de la ausencia y enfatizar la necesidad de respeto ante el proceso que está atravesando Lissa Vera. También confirmaron que, si bien no participará de la promoción mediática del espectáculo, sí estará presente en el recital, que continúa siendo su prioridad profesional.

¿Se pudrió todo entre Lissa Vera y Lowrdez Fernández?

A pocos días del tan esperado regreso de Bandana, la tensión explotó puertas adentro: una interna feroz puso en jaque el show y hasta provocó que una de las Popstars diera el portazo, según reveló Fernanda Iglesias.

“Lowrdez Fernández y Lissa Vera tuvieron una pelea muy fuerte ayer”, contó este jueves la periodista en Tarde o Temprano -el flamante magazine de las tardes de El Trece conducido por María Belén Ludueña- a pesar de que hacía unos días se habían reconciliado después de los hechos de público conocimiento.

"Hubo malas palabras, hubo una pelea fuerte, Lowrdez se terminó yendo del grupo de WhatsApp de Bandana. Lowrdez le recriminaba a Lissa que se cortaba sola con algunas cosas", agregó Iglesias.

Fue allí que la panelista analizó la situación y sacó sus propias conclusiones. “Creo, es algo que deduje yo, que es por dinero”, aventuró e inmediatamente agregó: “Hoy hablé con Lissa, que ella me confirmó esta pelea, pero como que le quitó importancia”.

“Lo cierto es que Lowrdez está pasando un mal momento. No está preparada para hablar, porque se siente muy presionada. Ahora empieza toda la prensa de Bandana, y ella no está preparada para enfrentar a ninguna pregunta, a ningún periodista”, concluyó entonces la periodista sobre este nuevo conflicto entre Lowrdez Fernández y Lissa Vera que muchos aseguran podría hacer peligrar el regreso de la icónica banda pop a los escenarios.

