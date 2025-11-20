Facundo Pieres aclaró cómo quedó su vínculo con Zaira Nara y sorprendió al enfrentar los rumores que lo unen a Gabriela Sari

En Puro Show (El Trece), Facundo Pieres, referente del polo argentino, se refirió tanto a su relación con Zaira Nara —que terminó tras tres años de amor— como a las versiones que lo vinculan sentimentalmente con la actriz Gabriela Sari.
Los rumores sobre un posible romance con Sari comenzaron luego de que ambos fueran vistos en un reconocido boliche de la Costanera. Sin embargo, el polista fue claro al desmentir cualquier vínculo amoroso: “Nos conocemos bien porque tenemos muchos amigos en común, solo eso. La verdad que también se dijeron algunas otras cosas, pero realmente estoy solo, tranquilo y pasándola bien, como te dije, disfrutando de las cosas que hoy son importantes para mí, que son la familia y sobre todo también el deporte”.
En cuanto a su historia con Zaira Nara, Pieres mantuvo su perfil reservado y evitó polémicas, destacando que la separación se dio en buenos términos: “Está todo bien. No hay relación. Estamos cada uno por su lado y terminamos bien”.
El deportista profundizó sobre el cierre de esa etapa: “No hay relación porque obviamente ya está, se terminó y tuvimos dos o tres años juntos. No es fácil también terminar, parar las cosas”.
Por último, Pieres subrayó el afecto que aún conserva por su expareja y su entorno familiar: “Yo la quiero un montón, a ella y a su familia, y sé que ella tiene mucho cariño también con mi familia. Pero bueno, también en algún momento hay que parar un poco el diálogo, la charla, todo, porque si no, no se termina nunca”.
Yanina Latorre sorprendió en Sálvese Quien Pueda (América TV) al revelar un dato inesperado: el inicio de un vínculo romántico entre Facundo Pieres, quien fuera pareja de Zaira Nara, y la actriz Gabriela Sari. La noticia generó revuelo inmediato en el programa.
La panelista relató que todo comenzó con un intercambio de miradas en un reconocido restaurante porteño. A partir de allí, los gestos continuaron en redes sociales con likes y mensajes, hasta que finalmente coincidieron en un popular boliche de la noche.
"Se conocieron en Gardiner, se miraron. Se miraron toda la noche. Llegó a la casa, ella le clavó un like, no se seguían, y él le empezó a hablar por mensajes, hasta que se encontraron en Tequila", precisó Latorre.
Más tarde, en Pasó en América, la ex de Rulo Schijman dio su versión sobre cómo se relaciona con Pieres y aclaró el tipo de vínculo que mantienen. En ese momento Natalie Weber lanzó: "¿Y cuándo se sueltan los ex?". Sabrina Rojas, por su parte, fue directa y le preguntó a la actriz por su situación sentimental: "Gabi Sari recién separada, ¿cuándo se suelta?". Ante la sonrisa de Sari, la conductora insistió con lo que había dicho Yanina: "En SPQ Yanina Latorre dijo que Gabriela Sari está saliendo con Facundo Pieres, ex de Paula Chaves y ex de Zaira Nara. A mí me gusta la pareja. ¿Es verdad que están saliendo hace tres semanas?".
Sari respondió con calma y aclaró: "Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar de boliche, Tequila, y quizás nos encontramos ahí, pero no hay nada... Tenemos gente común y tenemos buena onda".
Consultada sobre si le parecía atractivo Pieres, la actriz no dudó: "Es fachero, sí". Luego Rojas quiso saber si aceptaría salir con él, y Sari explicó: "No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo… Somos seres sociales, no es que no hablás, no bailas con personas".
Finalmente, le recordaron otra fiesta en la que también había estado Pieres y se especuló con que se habían ido juntos. Sin embargo, la actriz aclaró la situación: "Fui a la fiesta pero de ahí me fui con amigas a Tequila. A él (Pieres) lo vi en Tequila, pero de Tequila también me fui con las chicas".