La drástica medida que solicitará Fernando Burlando en la Justicia tras la destitución de la jueza Makintach
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Gianinna, reveló cuál será el pedido que hará luego de conocerse la destitució de la jueza Julieta Makintach.
18 nov 2025, 15:28
Fernando Burlando, abogado de Dalma y Giannina en el Caso Maradona, habló con Nelson Castro en Vamos Rivadavia tras la destitución de la juezaJulieta Makintach por el escándalo del documental. En ese intercambio, el letrado anunció una medida que marca un giro en los próximos pasos judiciales: "Vamos a pedir la detención de Julieta Makintach". Con esta declaración, la polémica en torno al accionar de la magistrada volvió a intensificarse.
En la entrevista, Burlando describió la decisión del jurado como una consecuencia inevitable. "Era algo esperado, la austeridad que imponía el caso no permitía otro tipo de definición de parte del jurado. Sí, para destacar todo el mal que le ha hecho la doctora Makintach a la Justicia. Una actitud que ha arrasado con el sustento básico de la Justicia. No hay otra forma de definir los efectos de un mal juez frente a la opinión en general", expresó el abogado, subrayando el impacto institucional que, según su visión, provocó la conducta de la jueza. La conversación, emitida en el programa que se transmite de lunes a viernes de 09 a 12, puso de manifiesto el malestar de la querella con la actuación de Makintach.
Burlando también reflexionó sobre el daño que este tipo de episodios genera en la imagen del Poder Judicial. "Que todos opinemos que la Justicia está mal, le hace muy mal a la Justicia. Hay excelentes jueces y funcionarios, pero esto nos dañó tanto a nivel internacional", afirmó. Además, fue específico al señalar uno de los puntos más críticos del comportamiento de la magistrada: "La doctora tuvo una actitud hostil en cuanto a las pruebas", sostuvo, enfatizando el perjuicio que, según él, se produjo durante el proceso.
Luego, el abogado profundizó sobre la situación actual de Julieta Makintach, quien fue destituida este martes 18 de noviembre de 2025. Burlando reiteró cuál será el camino que seguirá la querella tras esta resolución y confirmó una medida procesal firme: "Vamos a pedir la detención de Julieta Makintach". Esta afirmación, repetida en distintos momentos del diálogo, dejó en claro la postura de la representación legal de las hijas de Diego Armando Maradona frente al reciente fallo.
La destitución de la jueza, derivada del escándalo relacionado con un documental sobre el caso, abrió una nueva etapa en el proceso judicial, y las declaraciones del abogado anticipan un escenario cargado de tensiones y definiciones aún por venir.
¿Cómo reaccionó Dieguito Fernando tras la destitución de la jueza Julieta Makintach?
Esta mañana, Dieguito Fernando Maradona quiso acompañar a su mamá, Verónica Ojeda, a los tribunales para estar presente en el momento en que la Justicia falló contra la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por la muerte de su padre. Lo cierto es que el veredicto que determinó la destitución de la magistrada fue unánime, y a pesar de su corta edad, Dieguito quiso estar allí. Su presencia se convirtió en un símbolo y en una manera de reclamar justicia por la memoria de Diego Maradona.
“Dieguito quiso venir para hacer justicia por su papá”, explicó Verónica Ojeda en la puerta de los tribunales de San Isidro al detallar el motivo de la participación del adolescente en esta audiencia clave. Fue en ese momento cuando él habló con la prensa y lanzó un grito que conmovió a todos: “¡Justicia por papá!”.“Pide justicia por el padre. Nada más”, agregó Ojeda, visiblemente movilizada frente a los periodistas.
En tanto, una vez que el hijo de Diego Armando Maradona continuó su camino junto a su madre y Mario Baudry, su pareja y abogado patrocinante del menor, Dieguito Fernando habló en exclusiva con A24, donde afirmó que "de a poco" se está haciendo justicia por la memoria del Diez.
Vale recordar que en marzo de este año, mientras se desarrollaba el juicio oral por la muerte del recordado futbolista, Dieguito ya había pedido justicia por su papá a través de un posteo en sus redes sociales. En un video mirando a cámara, el adolescente expresó: “Justicia por mi papá”.
Asimismo, Gianinna Maradona utilizó las redes sociales para manifestar sus sensaciones luego de esta resolución. “Un guiño al cielo, un abrazo al alma. De a poco cada uno va teniendo lo que se merece ¡Gracias!”, publicó en un primer mensaje, al que luego sumó otro en el que aseguró: “Volver a creer en la Justicia es un alivio al corazón. Entre tanta mierda volver a confiar ya es un montón”.