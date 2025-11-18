La drástica medida que solicitará Fernando Burlando en la Justicia tras la destitución de la jueza Makintach

La destitución de la jueza, derivada del escándalo relacionado con un documental sobre el caso, abrió una nueva etapa en el proceso judicial, y las declaraciones del abogado anticipan un escenario cargado de tensiones y definiciones aún por venir.

¿Cómo reaccionó Dieguito Fernando tras la destitución de la jueza Julieta Makintach?

Esta mañana, Dieguito Fernando Maradona quiso acompañar a su mamá, Verónica Ojeda, a los tribunales para estar presente en el momento en que la Justicia falló contra la jueza Julieta Makintach por el escándalo en el juicio por la muerte de su padre. Lo cierto es que el veredicto que determinó la destitución de la magistrada fue unánime, y a pesar de su corta edad, Dieguito quiso estar allí. Su presencia se convirtió en un símbolo y en una manera de reclamar justicia por la memoria de Diego Maradona.

“Dieguito quiso venir para hacer justicia por su papá”, explicó Verónica Ojeda en la puerta de los tribunales de San Isidro al detallar el motivo de la participación del adolescente en esta audiencia clave. Fue en ese momento cuando él habló con la prensa y lanzó un grito que conmovió a todos: “¡Justicia por papá!”. “Pide justicia por el padre. Nada más”, agregó Ojeda, visiblemente movilizada frente a los periodistas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por A24.com (@a24noticias)

En tanto, una vez que el hijo de Diego Armando Maradona continuó su camino junto a su madre y Mario Baudry, su pareja y abogado patrocinante del menor, Dieguito Fernando habló en exclusiva con A24, donde afirmó que "de a poco" se está haciendo justicia por la memoria del Diez.

Vale recordar que en marzo de este año, mientras se desarrollaba el juicio oral por la muerte del recordado futbolista, Dieguito ya había pedido justicia por su papá a través de un posteo en sus redes sociales. En un video mirando a cámara, el adolescente expresó: “Justicia por mi papá”.

Asimismo, Gianinna Maradona utilizó las redes sociales para manifestar sus sensaciones luego de esta resolución. “Un guiño al cielo, un abrazo al alma. De a poco cada uno va teniendo lo que se merece ¡Gracias!”, publicó en un primer mensaje, al que luego sumó otro en el que aseguró: “Volver a creer en la Justicia es un alivio al corazón. Entre tanta mierda volver a confiar ya es un montón”.