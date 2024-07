La alarmante versión de la medium que busca a Loan

A través de la plataforma X, la usuaria @dusza333, conocida por sus predicciones, compartió su inquietante mensaje: "No es nada lindo lo que tengo para decirle a Laumentira sobre su futuro. Es mejor que hable y diga dónde está Loan. Que no queme a los culpables". Estas palabras resonaron en la comunidad, generando un ambiente de tensión y expectación.

Laudelina Peña compareció recientemente ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo, en el Juzgado Federal de Goya, donde ofreció una declaración que duró casi tres horas. En un giro sorprendente, Laudelina pidió disculpas por haber mentido en sus declaraciones anteriores y confesó que tanto ella como su hija habían sido amenazadas.

"No fue mi intención, fue del abogado (José) Codazzi. Yo no tuve nada que ver con el accidente. Fue tema del abogado que vino a mi casa, nos amenazó a mí y a mi hija", declaró Laudelina, visiblemente afectada. Según su testimonio, Codazzi les instruyó sobre cómo debían declarar, bajo la amenaza de encarcelarlas si no seguían sus indicaciones al pie de la letra. Además, mencionó que Codazzi y otros individuos les prometieron una casa, una moto y hasta un auto como parte del acuerdo para manipular su testimonio.

Mientras la investigación sigue su curso, la revelación de estas nuevas piezas del rompecabezas ha dejado a la comunidad en estado de shock y a la familia de Loan Peña en una agonía interminable. La búsqueda de la verdad continúa, y con cada día que pasa, la presión sobre las autoridades y sobre Laudelina Peña aumenta.