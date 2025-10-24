La terrible amenaza de Leandro García Gómez a Lowrdes Fernández antes de ser detenido: "Pierdo todo y te mato"

"Les quiero contar algo del temor de ella incluso de ser trasladada en la ambulancia del SAME más allá de la violencia machista que viene sufriendo hace varios años por parte de él", indicó Mauro Szeta.

Y agregó ante esa tensa situación: "Él la amenazaba en el día a día, textual me dicen, él le decía que cualquier denuncia que pudiera hacerle ponía en riesgo la revinculación de él con sus hijas de otro matrimonio que tiene".

"El planteo literal era: 'si me denuncias pierdo todo y te mato', por eso el temor de ella de ser trasladada en ambulancia y declarar", concluyó el periodista en charla con el ciclo de América.

La búsqueda de Lowrdes Fernández se activó en las primeras horas del jueves luego de que su madre Mabel López denunció que perdió contacto con su hija el 4 de octubre.

Luego la cantante subió una historia a Instagram expresando su sorpresa ante la noticia que circuló pero el video generó aún más dudas sobre su paradero, el cual nunca explicó, y condiciones de salud.

"Chicos me acabo de levantar, me cae una llamada... no me dejan hacer... Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible", explicaba la cantante.

Embed

Los duros mensajes Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha tras el dramático rescate de Lowrdez Fernández

Quienes conocen mucho a Lowrdez Fernández y se refirieron a la situación límite que vivió en las últimas horas fueron Valeria Gastaldi y Virginia Da Cunha, compañeras del grupo Bandana.

A través de mensajes desde sus cuentas en Instagram, las cantantes comentaron con suma preocupación la situación límite que vivió Lowrdez con su pareja, Leandro García Gómez.

"Nunca es tarde para decir ni una más. Justicia, que dure. Gracias. Gracias al equipo que fuimos para sostener esta denuncia. Mucho amor para la familia de Lou. Mabel", describió Valeria Gastaldi remarcando la unión de todas para ayudarla en este duro momento y remarcando la valentía de Mabel, la madre de Lowrdez, al hacer la denuncia.

Antes, la artista compartió también la reflexión del caso de otra Bandana, Virginia Da Cunha, conmovida por lo que atravesó su compañera de grupo.

"No subí ni respondí nada respecto a Lourdes hasta ahora porque sabíamos sin saberlo que estaba con él y podría salir aún más perjudicada. Estuvimos sobre el asunto todo el día de ayer y hoy gracias a Dios la Justicia llegó a tiempo. Te amamos Lowrdez", indicó Virginhia Da Cunha.

valeria gastaldi sobre lowrdes fernandez 2