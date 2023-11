Tenía 16 años y la mataron a puñaladas junto a su bebé: quién es el aberrante asesino

Vanesa, mamá de la víctima, se encontraba en un hospital al que había llevado a atender a otros dos hijos que tiene. "Atiné a llamar a la Policía y me vine (a su vivienda). Encontraron a mi hija muerta a puñaladas, no entiendo por qué", expresó a El Doce TV.

Córdoba: la ex pareja de la madre, el sospechoso del femicidio de la adolescente de 16 años

adolescente-asesinada-cordoba.jpg El desconsuelo de la familia de Geraldina Milagros Reyes, presuntamente asesinada por la expareja de su madre (Foto: Cadena3).

El principal acusado del crimen es Dante Leonardo Romero (35), ex pareja de Vanesa, con quien tuvo dos mellizos. Con el tiempo, ambos se separaron. Según ella, el presunto asesino nunca aceptó el fin de la relación.

"Me mandaba mensajes pero no le contestaba porque no quería saber más nada con esta persona", declaró también a Telenoche Córdoba.

"Un vecino lo vio y dijo que había salido tapado en sangre", relató, angustiada, la mujer tras la detención del sospechoso que este martes se entregó en la comisaría.

"No hay consuelo para nadie. Lo único que quiero es que se haga justicia, quisiera saber por qué la mató", reclamó Vanesa.

Video: Gentileza El Doce TV