Aumento de ANSES para jubilados y AUH: cómo queda el haber desde enero
Con la suba confirmada por ANSES, jubilados y titulares de la AUH cobrarán haberes más altos desde enero.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará a partir de enero de 2026 un aumento del 2,47% en jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares del sistema SUAF, en línea con la inflación de noviembre de 2025 informada por el Indec.
El incremento se realiza en cumplimiento del Decreto 274/2024, que estableció la actualización mensual automática de los haberes y asignaciones según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, este esquema podría sufrir modificaciones en los próximos meses, ya que el Proyecto de Presupuesto 2026 propone eliminar la movilidad automática para las asignaciones familiares, una iniciativa que deberá ser debatida en el Congreso.
Cuánto cobrarán los jubilados y pensionados desde enero
Con la suba del 2,47%, la jubilación mínima pasará de $340.879,59 a $349.299,32. Si el bono extraordinario de $70.000 continúa vigente -algo que aún no fue confirmado oficialmente-, el ingreso total para quienes cobran el haber mínimo alcanzaría los $419.299,32.
La jubilación máxima, en tanto, se incrementará de $2.293.796,92 a $2.350.453,70, reflejando también el ajuste por inflación.
Movilidad mensual: cómo funciona el ajuste de ANSES
El actual esquema fue establecido por el Decreto 274/2024, que dejó sin efecto la fórmula de movilidad trimestral y la reemplazó por aumentos mensuales automáticos. Desde enero de 2025, las actualizaciones se aplican sin necesidad de nuevos decretos, lo que otorga mayor previsibilidad a los ingresos del sistema previsional.
De esta manera, jubilaciones, pensiones y asignaciones se ajustan mes a mes según la evolución de los precios, aunque su poder adquisitivo sigue dependiendo del ritmo inflacionario.
¿Habrá bono para jubilados en enero?
Al haber mínimo podría sumarse un bono extraordinario de $70.000, cuya continuidad para enero de 2026 todavía no fue confirmada oficialmente. Si el refuerzo se mantiene, quienes cobran la jubilación mínima alcanzarían un ingreso total de $419.303,33 en el primer mes del año.
Este complemento también suele extenderse a otras prestaciones de menor monto, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones no contributivas, con el objetivo de reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables.
Cómo quedan la PUAM y las pensiones no contributivas
El aumento de enero también impactará en otras prestaciones vinculadas a la jubilación mínima:
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM):
Subirá a $279.439,45 y, con el bono, alcanzaría los $349.439,45.
Pensiones No Contributivas por vejez y discapacidad:
Se elevarán a $244.509,52, totalizando $314.509,52 con el adicional.
Pensión para madres de siete hijos:
El haber pasará a $349.299,32 y llegará a $419.299,32 en caso de mantenerse el bono.
Asignaciones familiares: los nuevos montos del SUAF
Si se mantiene el esquema de movilidad vigente, las asignaciones familiares del sistema SUAF también aumentarán un 2,47% en enero. En el primer rango de ingresos, los valores quedarán de la siguiente manera:
Asignación por hijo: $62.765
Asignación por hijo con discapacidad: $204.360
Asignación por nacimiento: $73.159
Asignación prenatal: $62.765
Asignación por adopción: $437.541
Asignación por matrimonio: $109.545
Asignación por cónyuge (jubilados y pensionados): $15.226
AUH: cuánto se cobrará desde enero de 2026
La Asignación Universal por Hijo también se ajustará por inflación y pasará a un monto total de $125.518.
Como ocurre habitualmente, ANSES pagará de forma directa el 80% del haber, es decir, $100.414,40, mientras que el 20% restante quedará retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.
En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto total será de $408.705, con un pago mensual directo de $326.964.