PAGO directo de ANSES a familias que tengan 3 hijos: cómo cobrar más de $100.000 en diciembre

Los valores finales quedan conformados de la siguiente manera:

AUH total por hijo: $122.467

Monto que se cobra en diciembre (80%): $97.973,60

Retención mensual (20%): $24.493,40

Esto implica que una familia con un solo hijo recibe efectivamente $97.973,60 durante diciembre, mientras que el importe retenido se acumula mes a mes y se paga de forma anual, una vez cumplidos los requisitos del programa.

La retención funciona como un mecanismo de control: el dinero no se pierde, pero solo se libera cuando el titular presenta la Libreta AUH, donde se certifica la escolaridad, el esquema de vacunación y los controles de salud del menor.

ANSES_bono ANSES define los montos que se cobrarán desde enero 2026

Tarjeta Alimentar en diciembre 2025: montos confirmados

El segundo pilar del ingreso es la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico destinado exclusivamente a la compra de alimentos básicos. Este beneficio depende del Ministerio de Capital Humano y se deposita automáticamente junto con la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE), sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Para diciembre de 2025, ANSES confirmó que los montos permanecen sin cambios, pese al aumento de otras prestaciones. Los valores vigentes son:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.062

En el caso de una familia con un solo hijo menor de 14 años, el refuerzo alimentario acreditado será de $52.250, que se deposita en la misma fecha que la AUH, según la terminación del DNI.

Este congelamiento marca un fuerte contraste con la actualización de la AUH, ya que la Tarjeta Alimentar no se ajusta automáticamente por inflación, sino que depende de decisiones discrecionales del Gobierno nacional.

AUH y Tarjeta Alimentar: el ingreso total en diciembre para una familia con un hijo

Al combinar ambos beneficios -el pago mensual de la AUH y la Tarjeta Alimentar- el ingreso total que percibe una familia con un hijo durante diciembre queda conformado de la siguiente manera:

AUH (80%): $97.973,60

Tarjeta Alimentar: $52.250

Total a cobrar en diciembre: $150.223,60

Este monto corresponde únicamente al ingreso mensual efectivo. No incluye el 20% retenido, que se acumula y se paga una sola vez al año tras la presentación de la Libreta AUH.

Para muchos hogares, este ingreso combinado representa el principal sostén económico en un mes donde los gastos vinculados a alimentos, transporte y actividades escolares aumentan de forma significativa.

Cómo se compone la AUH: aumento, pago mensual y retención

La estructura de la AUH se basa en tres componentes fundamentales:

Monto bruto mensual , actualizado todos los meses por IPC.

Pago directo del 80% , que ANSES deposita automáticamente.

Retención del 20%, que se cobra de forma anual con la Libreta AUH.

En diciembre, el monto bruto alcanza los $122.467, pero el dinero que efectivamente ingresa al hogar es el 80%. La retención mensual de $24.493,40 se acumula a lo largo del año y, en el caso de un solo hijo, supera los $290.000 anuales a valores actualizados.